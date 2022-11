Il Camerun ha consegnato l’elenco dei 26 giocatori convocati per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar

Jean-Eric Choupo-Moting e Vincent Aboubacar sono in cima alla lista dei 26 convocati dall’allenatore del Camerun Rigobert Song.su cui contestare Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022In cui la squadra africana affronterà Svizzera, Serbia e Brasile.

Informazioni sulla nazionale camerunese che parteciperà al Gruppo G per i Mondiali 2022.

• Il tuo Campus

• DT: Rigobert Song

• Capitano: Vincent Aboubakar

• Forma: Eric Maxim Choupo-Moting

• La promessa: Stève Mvoué

• Ecco come si gioca e la probabilità di undici

• Storia della Coppa del Mondo

• Ecco come raggiunge il Qatar 2022

• La strada per la Coppa del Mondo

• Il migliore della sua storia

• L’origine del calcio nel paese

• gruppi

• Calendario