All’inizio dell’epidemia, la diffusione casuale del virus ha cercato di creare l’idea sbagliata che Covit fosse un disastro dall’Italia. La prima paziente ricoverata a Barcellona è stata una donna italiana che ha provocato alcuni gesti di rifiuto nei confronti di questa comunità. Ma quella situazione ha aiutato più che mai a visualizzare l’intenso rapporto tra Barcellona e le città d’Italia.

All’improvviso si è scoperto che non c’erano persone a Barcellona che non avessero alcun legame con questo paese. A causa della mancanza di statistiche accurate, è uno stato dell’UE, con circa 80.000 italiani che vivono nell’area metropolitana di Barcellona, ​​​​che rende la capitale catalana una delle città più popolose del mondo.

Kia Denis, Ambasciata d’Italia a Barcellona Ana Jimenez

Negli ultimi quattro anni Gaya Danees, consolare generale, ha ricoperto il ruolo di “sindaco di una città fluida e fluida, che è molto mobile e difficile da registrare” perché definisce lei stessa il suo ruolo diplomatico. Danis inizierà la prossima settimana una nuova carriera alla Farnesina nella direzione generale dell’Ue, un passo avanti rispetto all’ambasciata nella sua stessa Roma.

Due valigie di taglia XL sono un indizio dell’arrivo immediato del generale Emanuel Manciti, il nuovo ambasciatore che finora ha prestato servizio presso l’ambasciata di Washington, presso il nuovo consolato di Aribau Street.

I danesi lasciano l’ambasciata rinnovata, che è molto più dignitosa rispetto alla precedente legge su Mallorca Street. Più espansivo: in cinque anni, la popolazione dell’ambasciata è aumentata del 40% a 108.000, servendo la comunità di Catalogna, Aragona, Comunità Valenciana, Murcia, Andorra e Isole Baleari.

Questo design è una collaborazione tra la Catalogna e l’Italia. Sono presenti l’Imad Architecture Studio di Alberto Formatzer, Lacranza Design Company, fondata da Gabriel Schiavone, e Michela Messavilla per l’illuminazione.

Denise ha lavorato come insorta culturale dal 2017 in una città ammirata per la sua capacità creativa e i suoi principi mobili. In effetti, è un’utente attiva di piste ciclabili (è venuta per essere intervistata su una bici elettrica). Confronta l’evoluzione del Barcellona con quella del Milan negli ultimi anni, ma avverte che il capoluogo lombardo ha fatto passi da gigante nell’innovazione.

In Tourism Barcelona, ​​​​fa una diagnosi accurata: “La città è a un bivio importante; ora hai l’opportunità di riconsiderare la tua corsa turistica. L’ha in qualche modo congestionata. Per fare, senti l’affetto per dove stanno andando.

Come politologo, ha ammesso di aver apprezzato la partecipazione al processo di indipendenza da una piattaforma così privilegiata, sebbene il suo status di diplomatico gli abbia impedito di commentare la questione. Opera su uno dei punti di forza non utilizzati da Barcellona nell’arena politica: riconosce la necessità di rafforzare la posizione di capitale fornita da Barcellona per ospitare l’Unione del Mediterraneo. È favorevole a fornire una maggiore visibilità di ciò che viene fatto negli uffici di Petrolps. Con un chiaro scopo politico:

“Questa società non c’entra più nulla. Riguarda anche l’insicurezza che le nazioni mediterranee provano quando usano gli strumenti a loro disposizione nel Mediterraneo. Dipende da cosa funziona.

Danees non solo pratica la diplomazia, ma è anche un poeta con un’opera pubblicata e autore di una raccolta di teatro-danza.

Gaya Denis ha goduto appieno della vita culturale di Barcellona negli ultimi quattro anni. In particolare, era un assiduo frequentatore degli spettacoli e dei teatri di Lyso e Dietre Lure. Da questo interesse per la cultura è nata l’idea di trasformare il nuovo consolato in via Aribav in una sala espositiva permanente, con opere di artisti come Michael Modis, David Schognemicilio, TV Boy, Caterina Mirlas Tagliabu e Alessia Lotoni.

Fino al 3 ottobre i visitatori della mostra Roque Italiano firmata dall’artista Alessia Laotoni potranno visitare il Palau Robert di Barcellona. Nelle opere, fotografie di grande formato ritraggono donne in diverse parti della città. L’artista ha dichiarato: “Per illustrare la storia delle donne italiane, ho scelto la luce naturale di Barcellona e fotografato i loro luoghi familiari e quotidiani; mi sono immersa nelle loro storie e ho girato la città, accogliendole in me.

Negli ultimi anni, alcuni cittadini italiani che sono stati coinvolti nella promozione di Barcellona come città globale stanno lasciando la città. Uno era Francisco Priya, un ex commissario per il digitale che ha promosso la democrazia partecipativa e le politiche di sovranità dei dati; Un altro, Luca de Mio, si è diretto verso l’asso e ha lasciato l’asso dinamico di Gaza come tradizione materiale. Ora è il turno del capo dell’ambasciata di lasciare una nuova ambasciata. In ogni caso, il sollievo sembra assicurato.