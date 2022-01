Il campione colombiano Atlas Quinones sfida il venezuelano Murillo San Luis

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 gen 2022 – 15:39

Guadalajara (Messico), 13 gennaio (EFE). L’attaccante campione colombiano Julian Quinones Atlas farà il suo debutto a Clausura 2022 sfidando l’attaccante venezuelano del San Luis John Murillo sabato a casa sua, nella seconda giornata del torneo.

Rugenigros, che ha posticipato di una settimana il suo debutto a Clausura per riavere i suoi giocatori, ha sconfitto il Lione il 12 dicembre nella finale di Apertura 2021 vincendo il secondo scudetto della sua storia e il primo in 70 anni.

Quiñones è stato uno dei personaggi della squadra campione, cosa che gli è valsa Atlas per fare un’opzione di acquisto efficace con Tigres, che ha trasferito a Rojinegros per l’Apertura.

Il 24enne colombiano ha sferrato un attacco mortale con l’argentino Julio Verch che ha permesso all’allenatore argentino Diego Coca Atlas di porre fine alla sua siccità senza alzare il trofeo.

Julián e Furch hanno prodotto 20 dei 26 gol in Apertura. Il raccolto di Quinones è stato di 12, con cinque gol e sette assist.

Sostenuto dal difensore argentino Emmanuel Aguilera e dal difensore perdente Jesus Angulo, Atlas è fiducioso che Quiñones, Forch e il portiere colombiano Camilo Vargas rimarranno il punto di riferimento al loro debutto a Clausura.

L’allenatore del San Luis dell’Uruguay, Marcelo Mendes, proviene da Clausura, dodicesimo in classifica, l’ultimo a qualificarsi per il replay, in cui ha perso contro il Santos Laguna.

Mendes ha mantenuto la base della sua squadra guidata dall’argentino tedesco Bertram, il capocannoniere, e ha aggiunto pezzi che avrebbero reso il suo attacco più forte, come Murillo, l’argentino Rubens Sampiosa e l’uruguaiano Abel Hernandez.

John Murillo, 26 anni, è arrivato con un’etichetta venezuelana di sua scelta e ha giocato diversi anni nel calcio portoghese con Tondela, rendendolo una delle principali armi in attacco di Mendes.

La seconda giornata inizierà venerdì con la visita del comandante Pumas Onam a Queretaro. I Macrons hanno esordito a Clausura con una vittoria per 5-0 sul Toluca.

Successivamente, lo stratega di Ryados de Monterrey Javier Aguirre ha cercato la sua prima vittoria del torneo recandosi ad Aguascalientes per affrontare il Necaxa.

Sabato, l’UANL ospita il Tigres Puebla, il peruviano Cruz Azul coach Juan Reynuso contro il Juárez FC e il Tijuana al secondo posto del Lione.

Toluca vs Santos Laguna si apre domenica, che includerà anche Pachuca Guadalajara. La seconda giornata sospenderà il duello Mazatlán FC-América, rinviato al 16 febbraio perché lo stadio Mazatlecos è in manutenzione.

