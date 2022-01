Il campo italiano di Serie A riduce la capacità a causa del Covit-19

La Serie A in Italia sta esplorando la possibilità di giocare a porte chiuse.

L’Europa sta vivendo una recrudescenza dei casi di COVID-19 E il calcio non fa eccezione, con giocatori e squadre afflitti da epidemie.

In alcuni campionati europei, le partite tra i loro giocatori hanno dovuto essere sospese a causa di un’infezione; Inoltre, anche alcuni allenatori sono risultati positivi, il caso più recente Pep Cardiola del Manchester City.

Nella situazione attuale, le leghe hanno implementato o esaminato misure nuove o vecchie per proteggere l’unità dei partecipanti allo stadio, controllando così la situazione di pericolo.

La Serie A italiana riduce il suo potenziale

Il 20 club A partire dal Un campionato Ridurre all’unanimità la capacità nei seggi elettorali questo sabato 5mila persone Le prossime date saranno la 22 e la 23 del calcio italiano.

Inoltre, i tifosi che vengono allo stadio devono indossare una maschera.

Si dice che siano vicini 100 casi positivi di Govit-19 Tra giocatori e staff della Lega Calcio Italiana.

Da parte sua, il Presidente del Consiglio Mario Tracy Ha iniziato una conversazione con Federcalcio italiana (FIGC) per determinare le azioni da intraprendere. E se ne parlerà mercoledì prossimo.

Secondo molti media italiani, uno di questi è tornare a giocare a porte chiuse.

Il Serie B (Seconda Divisione) I tentativi di controllo dei casi di infezione sono stati sospesi dal 23 dicembre almeno al 15 gennaio.

La Bundesliga gioca a porte chiuse

La Lega calcio tedesca, dalla fine dell’anno, è tornata a controllare i picchi di epidemie giocando a porte chiuse. COVID-19.

La Premier League continua con gli spettatori negli stadi

Sebbene nel Regno Unito siano interessati dalla quarta ondata variante Omigron, Il premier League Il piano rispetta le restrizioni imposte dal governo britannico.

Tutti i campus hanno più capacità di questa 10mila persone (Questo include tutti i motivi premier League) Segui uno schema per verificare se il pubblico lo indossa Certificato di vaccino del governo Oppure negativo ai test LFD eseguiti nelle 48 ore precedenti il ​​ricovero.

Lalica riduce l’efficienza del 75%

Nella Liga spagnola, dove giocatori e squadre sono stati colpiti dal coronavirus, il governo ha annunciato che gli stadi dovrebbero accogliere meno tifosi, ora solo il 75% della loro capacità.

Gli stadi in Portogallo possono ospitare solo 5.000 persone

In Portogallo La situazione è leggermente diversa perché consente la capacità Cinquemila persone, Ma i partecipanti devono presentare Certificati di vaccinazione e risultato negativo del test Per accedere ai principali eventi sportivi come le partite di calcio.

Anche l’Olanda ha chiuso i propri terreni

Il Eredivisi, Si è unito ad altri paesi come la Dutch Football League e la Germania, e le partite si giocano a porte chiuse dalla fine dell’anno.