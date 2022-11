Il Canada batte l’Italia nella sua seconda finale di Coppa Davis | Il calcio è fuori

Il Canada si è qualificato per le finali della Coppa Davis 2022 questo sabato dopo aver battuto l’Italia 2-1 in semifinale. La squadra nordamericana giocherà la seconda finale di questo torneo.

L’Italia ha aperto la serie con Lorenzo Sonekov, che ha battuto Denis Shapovalo in una partita molto combattuta in una partita che ha visto due tiebreak e pochissime occasioni in fuga.

L’italiano vincerebbe 7-6, 6-7 e 6-4 in 3 ore e 14 minuti, contro un giocatore canadese i cui errori in alcune zone del gioco gli sono costati la vittoria.

Il Canada non è stato molto indietro e ha pareggiato la serie per mano di Felix Auger-Aliassimi, che ha eliminato Lorenzo Musetti in un’ora e 24 minuti, 6-3, 6-4.

Aliasim ha avuto molta forza e solidità durante il gioco, che è stata la chiave per vincere il gioco. Allo stesso modo, Musetti non è riuscito a trovare il modo di battere il canadese.

Dopo queste due partite, la serie è andata incontro a una morte improvvisa, con Matteo Perettini e Fabio Fognini che si sono sconfitti nel doppio contro la coppia canadese Félix Auger Aliasim e Vasek Pospisil. .

In questa partita, i canadesi avrebbero vinto in due set 7-6 e 7-5 mettendo fine al sogno italiano di raggiungere la finale di Coppa Davis.

Va notato che questo torneo non avrà precedenti in quanto Canada e Australia non si affronteranno in questo evento finale.