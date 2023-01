Il Canada è stato sconfitto nel Pumas Game 7 e deciderà il girone contro il Sudafrica

La quarta tappa del World Sevens Tour si gioca per la stagione 2022/23 Allo stadio di FMG Hamilton, Nuova Zelandadove I Pumas 7 all’esordio hanno battuto la Spagna 20-5 e successivamente hanno fatto lo stesso contro il Canada 29-14. Sud Africa Colui che completa il gruppo d E vedrai facce con facce Gomez Cora Inizia da Ven 23:44 Puoi vedere tutta l’azione dei The Seven ad Hamilton dal vivo su Star+.

Secondo, I Pumas 7’s sono ottavi in ​​classifica generale con 37 punti. Lo stesso Sono guidati da Samoa e Sud Africa, con 47 unità.

LOS PUMAS 7’s 29-14 Canada (venerdì)

Il cast argentino è passato di meno in più in una partita complicata a tratti dalla specifica disattenzione sullo sfondo di cui il rivale ha saputo approfittare. Tuttavia, i Los Pumas 7 hanno risposto in ogni momento e con il passare dei minuti hanno preso sempre più possesso del gioco. Guidati dal tedesco Schulz, Agustín Fraga e dal testardo Marcos Moneta, gli uomini di Gómez Cora ribaltarono la situazione e ottennero un grande successo.

La formazione dei Los Pumas 7: 3. Germán Schulz, 11. Luciano González, 1. Rodrigo Isgró, 6. Santiago lvarez, 8. Gastón Revol, 9. Matías Osadczuk, 5. Agustín Fraga.

Alternative: 13. Marcos Moneta, 21. Mateo Graziano, 2. Santiago Vera Field, 10. Tobias Wade, 7. Alejo Lavigne.

THE PUMAS 7’s 20-5 Spagna (venerdì)

Ai Pumas 7 è bastato un ottimo lavoro nel primo tempo per assicurarsi la vittoria su uno spagnolo a pochi minuti dalla fine che ha saputo reagire contro un Albiceleste ambizioso ed efficiente, che ha trovato spazi nella difesa iberica grazie a Matias Osadjuk, Luciano Gonzalez e Agustín Fraga in due occasioni. .

La formazione dei Los Pumas 7: 3. Germán Schulz, 11. Luciano González, 1. Rodrigo Isgró, 8. Gaston Revol, 9. Matías Osadczuk, 5. Agustín Fraga, 10. Tobias Wade.

Alternative: 6. Santiago Alvarez, 13. Marcos Moneta, 21. Mateo Graziano, 2. Campo Santiago Vera, 14. Joaquin Bilandini.

Risultati del primo giorno di lavoro maschile:

Sette di Hamilton: Giorno 1 – Uomini Venerdì 1/20 17:10 Sud Africa 34-5 Canada gruppo d 17:32 Argentina 20-5 Spagna gruppo d 17:32 Figi 26-10 Francia Gruppo A 17:54 Uruguay 12-14 Irlanda Gruppo C 17:54 Samoa 31-5 Kenya Gruppo A 18:16 stato unito 40-12 Giappone Gruppo C 18:16 Nuova Zelanda 43-0 Tonga Gruppo B 18:38 Gran Bretagna 14-28 Australia Gruppo B 20:16 Argentina 29-14 Canada gruppo d 20:38 Sud Africa 19-12 Spagna gruppo d 21:00 Figi – Kenya Gruppo A 21:10 Uruguay – Giappone Gruppo C 21:22 Samoa – Francia Gruppo A 21:32 Gran Bretagna – Tonga Gruppo B 21:44 stato unito – Irlanda Gruppo C 22:06 Nuova Zelanda – Australia Gruppo B 23:44 Sud Africa – Argentina gruppo d 00:06 Samoa – Figi Gruppo A 00:28 stato unito – Uruguay Gruppo C 00:32 Spagna – Canada gruppo d 00:50 Irlanda – Giappone Gruppo C 00:54 Francia – Kenya Gruppo A 03:05 Australia – Tonga Gruppo B 03:35 Nuova Zelanda – Gran Bretagna Gruppo B

Risultati della prima giornata di attività femminile:

Seven Hamilton: Giorno 1 – Donne Venerdì 1/20 18:38 Irlanda 28-5 Brasile Gruppo C 19:00. Francia 12-12 Canada Gruppo B 19:00. stato unito 31-12 Spagna Gruppo C 19:22 Australia 26-14 Giappone Gruppo B 19:22 Gran Bretagna 14-19 Figi Gruppo A 19:44 Nuova Zelanda 58-0 Papua Nuova Guinea Gruppo A 22:18 Irlanda – Spagna Gruppo C 22:28 Francia – Giappone Gruppo B 22:40 stato unito – Brasile Gruppo C 22:50 Australia – Canada Gruppo B 23:02 Gran Bretagna – Papua Nuova Guinea Gruppo A 23:12 Nuova Zelanda – Figi Gruppo A 01:12 stato unito – Irlanda Gruppo C 01:16 Brasile – Spagna Gruppo C 01:34 Canada – Giappone Gruppo B 01:56 Australia – Francia Gruppo B 02:37 Figi – Papua Nuova Guinea Gruppo A 04:03 Nuova Zelanda – Gran Bretagna Gruppo A

Partita maschile della seconda giornata:

Seven Hamilton: Giorno 2 – Uomini Sabato 21/1 17:30 – – – 9 ° posto – quarti di finale 17:52 – – – 9 ° posto – quarti di finale 18:14 – – – 9 ° posto – quarti di finale 18:36 – – – 9 ° posto – quarti di finale 18:58 – – – Medaglia d’oro – Quarti di finale 19:20 – – – Medaglia d’oro – Quarti di finale 19:42 – – – Medaglia d’oro – Quarti di finale 20:04 – – – Medaglia d’oro – Quarti di finale 20:36 – – – 13 ° posto – semifinale 20:58 – – – 13 ° posto – semifinale 21:20 – – – 9 ° posto – semifinale 21:42 – – – 9 ° posto – semifinale 22:04 – – – Quinto posto – semifinale 22:26 – – – Quinto posto – semifinale 22:48 – – – Medaglia d’oro – Round di semifinale 23:12 – – – Medaglia d’oro – Round di semifinale 23:42 – – – 13 ° posto – finale 00:34 – – – 9 ° posto – finale 01:34 – – – Quinto posto – finale 02:59 – – – Medaglia di bronzo – Finale 03:56 – – – Oro – finale

Partita femminile della seconda giornata: