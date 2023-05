Il Canada ha ribadito il sostegno dell’Unione africana per garantire lo sviluppo regionale

Sajjan ha ribadito il continuo sostegno del suo paese al lavoro dell’Unione africana per garantire la sicurezza alimentare, la pace e l’interdipendenza tra lo sviluppo commerciale e lo sviluppo, pur continuando a beneficiare delle relazioni della diaspora con la terraferma mentre l’Agenda 2063 avanza.

In precedenza, il ministro canadese ha ricevuto un aggiornamento dal vice primo ministro e ministro degli Esteri etiope Demeke Mekonnen sugli sforzi del paese per raggiungere il suo sviluppo e il cosiddetto Corno d’Africa attraverso il rafforzamento delle politiche commerciali e di investimento.

Mekonnen ha sottolineato che l’Agenda di riforma economica domestica e l’Etiopia digitale 2025 sono i pilastri della politica di trasformazione attuata, con il vantaggio di creare opportunità di lavoro per i giovani e di responsabilizzare le donne, ha rivelato il Ministero degli Affari Esteri locale.

A questo proposito, ha esortato i partner internazionali come il Canada a sostenere gli sforzi in corso per la costruzione della pace e lo sviluppo, “perché la pace è la spina dorsale di qualsiasi iniziativa di sviluppo”.

Da parte sua, Sajan ha sottolineato la cooperazione allo sviluppo di lunga data tra Etiopia e Canada e si è impegnato a portare avanti la tradizione. Ha espresso il desiderio del governo di Ottawa di sostenere iniziative volte ad aumentare la produttività agricola ea migliorare la sicurezza alimentare.

A suo avviso, i miglioramenti nel settore agricolo etiope dovrebbero essere visti non solo come sforzi per la sicurezza alimentare, ma anche come opportunità economiche a cui le imprese canadesi possono partecipare.

mgt/nmr