Il cancellato Crash Bandicoot 5 avrebbe dovuto unire i mondi di Crash e Spyro

Crash Bandicoot 5 è stato lo scenario per il ritorno di Spyro. Con l’indipendenza di Bob’s Games, il titolo potrebbe essere ripreso

Qualche mese fa è arrivata la notizia Toys for Bob ha deciso di diventare uno studio indipendentesi sta separando da Activision. Da allora sono emerse molte informazioni sull’ultimo lavoro dello studio con il colosso Xbox, incluso Crash Bandicoot 5, che è stato finalmente cancellato. Ora sono stati rivelati maggiori dettagli su questo progetto che non ha visto la luce e la verità è che lo è stata Una proposta che avrebbe affascinato i più classici seguaci del genere platform e della prima PlayStation.

Ciò risulta chiaro almeno dalle informazioni di DidYouKnowGaming, che lo afferma Il cancellato Crash Bandicoot 5 doveva essere uno spettacolo crossover con Spyro. Inoltre, avrà un colore più scuro rispetto a quello che abbiamo visto in Crash Bandicoot 4: It’s About Time, sia nel design che nella trama. La storia era basata su Oka Oka è tornatoPer chi è andato all’Accademia del Male Viaggio in un’altra dimensione, che risulta essere il mondo di Spyro. Con lei, Crash e Coco hanno dovuto viaggiare tra i mondi Per contrastare i piani dei malvagi Mask e Cortex mentre ricevono… Con l’aiuto del famoso drago viola.

Tuttavia, I piani di Activision erano di offrire più giochi come servizioche è qualcosa insieme a Crash Bandicoot 4 Vendite segrete: era ora Il progetto finì per essere annullato. Tuttavia, la possibilità di vedere la luce ad un certo punto rimane aperta, poiché il prossimo lavoro in cui sarà coinvolto il team di Toys for Bob è una collaborazione con il franchise Xbox. Sarà Crash Bandicoot 5?

Anche Spyro 4 potrebbe essere in fase di sviluppo

Un’altra possibilità è che Purple Dragon possa ottenere un proprio videogioco per continuare la grande trilogia pubblicata sulla prima PlayStation. La stessa Toys for Bob ha giocato a distrazione negli ultimi mesi, con la pubblicazione Immagine di una maschera che si adatta perfettamente al mondo di Crash Bandicoot, ma con il caratteristico colore viola di SpyroCiò potrebbe indicare che il rilancio di questo progetto annullato è una possibilità ragionevole.

Per ora, dovremo aspettare per scoprirlo Su cosa sta lavorando Toys for Bob? E se queste idee avanzate per Crash Bandicoot 5 si realizzassero.

Puoi continuare Alfabeta In Facebook, Whatsapp Anche Twitter (X) Per rimanere aggiornato sulle ultime novità sui videogiochi.