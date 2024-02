Il candidato all'Oscar come miglior film che non hai ancora visto arriva su Prime Video: data di uscita

Come ogni anno, Accademia di Hollywood Dieci candidati sono stati nominati per competere Premio Oscar per il miglior film (Sarà risolto con il resto delle nomine nella prossima cerimonia 10 marzo). I candidati sono i seguenti: Anatomia di una caduta A Justin Trattare, Area di interesse A Jonathan Glazer, Oppenheimer A Cristoforo Nolan, Barbie A Greta Gerwig, Vita passata A Canzone di Céline, Assassini della luna A Martin Scorsese, Quelli che restano A Alessandro Payne, Povere creature A Yorgos Lanthimos, Insegnante A Bradley Cooper E Fantasia americana A Cavo Jefferson. Tutti questi film sono già disponibili nei cinema spagnoli e alcuni anche in quelli spagnoli fluire. Tutti, tranne l'ultimo.

Fantasia americana Non è stato rilasciato da nessuna parte. È stato anche uno dei titoli più sorprendenti quando è entrato nella rosa dei candidati ( Segreti scandalosi A Todd Haynes Ad esempio, era un po' più solido), rendendolo in realtà un titolo parzialmente sconosciuto Non verrà nemmeno proiettato nei cinema. In Spagna. Poco dopo ha annunciato la sua candidatura. Amazon PrimeVideo Ha annunciato che sarebbe stata responsabile della distribuzione Fantasia americana Nel nostro Paese, anche se non ha chiarito quando. Nel frattempo la data del 10 marzo si è avvicinata, ma finalmente abbiamo una data di uscita. piattaforma fluire L'ho appena annunciato. Non bisogna dirlo ad alta voce.

“American Fantasy” – Data di uscita su Prime Video

Il film uscirà il Mercoledì 27 febbraio Su Amazon. Sarebbe un altro ottimo candidato per Oscar 2024 Essendo disponibile al pubblico spagnolo, dopo, ad esempio, Povere creature (La Grande Favorita) uscirà nei cinema alla fine di gennaio. Accadrà una settimana e mezza fa Accademia di Hollywood Festeggia la tua grande festa e diventerà chiaro quali premi puoi vincere Fantasia americana. La foto migliore non è l'unica a cui aspira.







Fantasia americana Separarsi da 5 nomination agli Oscar. Deve aggiungere al miglior film miglior attore A Jeffrey Wright: Facce Paolo Giamatti di Quelli che restano, Cilian Murphy di OppenheimerBradley Cooper Insegnante E Coleman Domingo di Rustin. Anche lui è un candidato Sterlina K. Marrone (Noto principalmente per la sua presenza nella serie Questi siamo noi), competere Robert De Niro In Assassini della luna, Marco Ruffalo In Povere creature E Robert Downey Junior. In Oppenheimer. Un'altra nomination molto brillante è Miglior sceneggiatura adattataScritto dallo stesso Jefferson basato sul romanzo Cancellare A Percival Everettpubblicato nel 2001.

In questo caso Fantasia americana competere con Oppenheimer, zona di interesse, Barbie E Povere creature. Finalmente, Fantasia americana È stato anche nominato per la colonna sonora di Fight with Assassini della Luna, Povere Creature, Oppenheimer E Indiana Jones e la connessione del destino.

“American Fantasy” – trailer

Parallelamente all'annuncio della data di uscita del suo catalogo, Amazon ha colto l'occasione per pubblicare un trailer sottotitolato del suo film Fantasia americanache puoi vedere sotto queste righe.

Questo è il tuo manifesto.

Locandina dell'immaginazione americana.

“American Fantasy” – Cast e sinossi

American Fantasy è una commedia satirica Thelonius “Monaco” Ellison Come protagonista, è interpretato da Jeffrey Wright. Monk è un professore amareggiato e aspirante romanziere che, in cinica vendetta nei confronti del mondo dell'editoria, scrive un libro sull'esperienza nera. Altamente stereotipato, volendo prendere in giro questi stessi stereotipi. Con sua sorpresa, il libro si rivelò un successo, portando il Monaco Confuso alla fama.

Il film mira a fare satira sull'attuale nevrosi identitaria della cultura americana, con Brown che interpreta il fratello di Monk al suo fianco Tracee Ellis Ross E Issa Ray (Creatore Non sicuro E Maledetto rap) in ruoli secondari. Jefferson, regista e sceneggiatore, ha debuttato dietro la macchina da presa con Fantasia americanaavendo scritto sceneggiature in serie del calibro Le guardie E Il bel posto.







Ma,Da dove è venuto Fantasia americanaTi chiederai? Anche se ha qualcuno come Rian Johnson (capo Pugnali alla schiena), Fantasia americana È essenzialmente un film indipendente, che probabilmente ha sorpreso molte persone quando aspiravano a realizzarlo Cinque Oscar. Il fatto è che la sua distribuzione era chiaramente minima Fantasia americana La sua carriera è iniziata forte quando ha fatto il suo debutto in festa di toronto Di nuovo dentro settembre 2023, E vincere b Premio del pubblico. Da allora è stata una presenza fissa in molti festival prestigiosi.

Fantasia americana È stata anche nominata per globo dorato A Miglior commedia musicalenello stesso momento in cui Wright puntava allo stesso premio come attore: lo persero consecutivamente Povere creature E Paolo Giamatti. Non importa cosa succede agli Oscar. Fantasia americana Ha anche una grande presenza nelle nomination Premi dello spirito indipendenteche risolverà questo problema 25 febbraio.

