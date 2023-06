Il candidato presidenziale guatemalteco Rios sollecita un voto

Dalla Scuola Nazionale di Scienze Commerciali, situata nel centro storico di questa capitale, la figlia dell’ex dittatore Efraín Ríos Montt (1982-1983) ha considerato questo atto per “alzare la voce”.

“È un grande giorno, è anche il giorno degli insegnanti”, ha detto Rios, che si candida alla presidenza per la seconda volta, in un commento alla stampa dopo aver messo in dubbio il permesso ricevuto dalla Corte costituzionale.

Devi sempre alzarti presto, ma oggi, con la gioia del cuore, abbiamo lasciato questo momento molto importante, ha detto.

Ha chiesto una difesa di questo diritto e ha incluso gli immigrati che intendono partecipare a 33 scuole autorizzate negli Stati Uniti.

“È importante ascoltare la voce di tutti i guatemaltechi”, ha detto Ríos, una delle tre figure di spicco in questa corsa politica, insieme a Sandra Torres (Unità Nazionale della Speranza) e Edmont Mollet (Cabal).

Più di 9,3 milioni di elettori potranno votare fino alle 17:00 ora locale per selezionare un nuovo presidente, vicepresidente, 160 deputati al Congresso, 20 al Parlamento centroamericano e 340 sindaci per il periodo dal 2024 al 2028.

TSE pubblicherà i risultati preliminari a partire dalle 21:00 ora locale, con udienze programmate per il 26-30 giugno.

Un totale di 20 missioni di sorveglianza e sorveglianza (10 nazionali e 9 straniere) sono distribuite in questa regione, che è il numero più alto nella storia democratica.

Dal 1985, quando il Guatemala ha iniziato questo corso, nessun candidato alla più alta carica del Paese ha ricevuto la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno.

