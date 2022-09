Il cantante cubano Adrien Berazin sta producendo un nuovo album

In un’intervista esclusiva a Prensa Latina, l’artista noto per i brani El club de los corazónrotos e La Estación, ha precisato che la colonna sonora – finora senza titolo – vedrà protagonisti diversi artisti ospiti e includerà brani come Friqui e Mambo para rumba, ispirati a critici sociali.

Il traduttore ha confermato che la registrazione sonora, con i formati musicali di Marcos Alonso, sarà influenzata dalla nuova trova, dal rock e dalla cosiddetta musica fusion e sarà il suo album più maturo, con alcuni suoni insoliti nel suo lavoro, senza abbandonare le radici del trovatore. .

Attualmente, l’armonicista sta lavorando anche a una produzione video chiamata La desilusión, in collaborazione con la famosa cantante cubana Beatriz Márquez, vincitrice del Premio Nazionale di Musica 2015.

Con una formazione sperimentale, ma con vero talento, Berazin ha iniziato la sua carriera nel gruppo trova Carpe Diem, nell’ambito del movimento degli artisti dilettanti e ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi come il Lucas e il Cubadisco Awards (2015).

Il suo ultimo album Rock & Roll y Carretera del 2018, etichettato dalla stessa casa discografica, presenta artisti come Silvio Rodríguez e Luna Manzanares.

Per promuovere l’album, il traduttore terrà un concerto alla fine del prossimo gennaio al Théâtre Martí, un importante centro culturale di architettura neoclassica, che ha aperto i battenti l’8 giugno 1884.

Berazin è uno dei giovani rappresentanti di Nueva Trova, un movimento musicale con un enorme impatto sulla scena artistica dell’isola e che è stato determinante per cinque decenni a causa del suo ethos critico e trasformativo.

