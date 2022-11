Il cantante R&B Smith è morto all’età di 30 anni

Sofia Benavides

(CNN) B. Smith, il cantante R&B che ha ottenuto successi con le canzoni “Win Win” e “Twerkaholic”, è morto giovedì, suo fratello ha condiviso su Instagram.

Avevo 20 anni.

In un post di giovedì, il fratello maggiore di Smith, Denzel, ha scritto che l’artista “è morto questa mattina per insufficienza respiratoria dopo una lunga battaglia contro la fibrosi polmonare”.

“A nome di mio fratello e di tutta la mia famiglia, vogliamo ringraziarvi per tutto il vostro amore e sostegno nel corso degli anni”, ha scritto. “Vogliamo anche ringraziarti per tutte le tue preghiere. #RIPBSMYTH Ti amo fratello!”

Suo fratello ha detto che Smith aveva appena pubblicato un singolo chiamato “Twerkaholic, Pt. 2” e stava guardando i video dei fan mentre era in ospedale per le sue condizioni.

Ha aggiunto: “Tutti quei TikTok e Instagram Reels lo hanno reso molto, molto felice”. “È stato in grado di rendere il processo molto più fluido … Tutto l’amore e la luce che stavano inviando sui social media si sono sentiti davvero e ci siamo falliti”.

Smyth ha firmato con la Motown Records nel 2012 e ha continuato a pubblicare il suo primo singolo, “Leggo”, con 2 Chainz. Ha pubblicato The Florida Files nel 2013.

Suo fratello ha detto che il musicista gli ha chiesto di realizzare il video per far sapere ai suoi fan che “apprezza tutte le cose che fanno per lui” e ha detto che presto rilascerà ulteriori informazioni sul funerale.

Aggiornamento: una versione precedente di questa storia impostava erroneamente l’età di Smyth a 28 anni. È stata aggiornata per indicare che aveva 30 anni.

