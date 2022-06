Il canto e la cultura della resistenza popolare in Ecuador (+ foto)

L’Agorà House of Culture, militarizzata dalla polizia dopo una settimana di proteste nazionali e riconquistata popoli e nazionalità tre giorni dopo, è stata il centro di un festival culturale che ha riunito manifestanti e gente di Quito.

Un giovane della provincia di Bolivar, che ha aderito allo sciopero dal 13 giugno, quando è iniziata la rivolta, ha detto a Prensa Latina..

Il Festival della Resistenza ha costituito un meccanismo diverso per certificare la natura pacifica della lotta indigena e della lotta dei settori sociali contro l’alto costo della vita e le politiche neoliberiste attuate dal governo del presidente, Guillermo Lasso, in un anno di amministrazione.

Le bandiere dell’Ecuador e del Waipala (originariamente andina) hanno decorato l’evento, con molti presenti che registrano video e scattano foto per mostrare un sorriso di speranza collettiva.

Predominavano danze, gruppi musicali e solisti, tra cui Leonidas Iza, presidente della Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONE).

La festa è stata anche un modo per ricordare Inty Raymi, una celebrazione dei popoli indigeni di accogliere il solstizio d’estate, che segna la fine e l’inizio dell’anno agricolo, che si celebra in questi giorni.

Da lì è stato inviato un messaggio al Paese: se avessero creduto che i politici neoliberisti avrebbero imposto i loro interessi, avrebbero trovato questo popolo ribelle, resistente e dignitoso.

La lotta per i risultati continuerà domani, sostiene il mobilitatore, in attesa delle risposte del governo su 10 punti in cerca di benefici collettivi in ​​materia di istruzione, salute, prezzi del carburante, paniere di base, sicurezza, crediti, rispetto dei diritti collettivi e altre questioni. Un’agenda neoliberista.

LCA/SCM