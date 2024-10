Il captcha cognitivo per l’oggetto fuori posto

LinkedIn UN Captcha cognitivo Abilità visiva, dove l’obiettivo era riconoscere l’oggetto fuori posto. L’ho fatto manualmente, per vedere se c’era qualche trucco, e non l’ho notato. Ma mi è sembrato molto semplice Modelli multimediali LLM, Cosa che ho chiesto Jinai Non ha dato alcuna guerra . Allora approfitto di oggi per raccontarvelo. Di recente è venuto da meUNAbilità visiva, dove l’obiettivo era riconoscere l’oggetto fuori posto. L’ho fatto manualmente, per vedere se c’era qualche trucco, e non l’ho notato. Ma mi è sembrato molto sempliceCosa che ho chiesto Fran Ramirez Per aiutarmi a cercare di nuovo il captcha. Come previsto, quando l’abbiamo testato con i motori. Allora approfitto di oggi per raccontarvelo.

Figura 1: LinkedIn + ChatGPT. Captcha cognitivo L’oggetto è fuori posto

Ma prima di iniziare questa prova, vi lascio qui i riferimenti per tutte le prove Codici di verifica cognitiva Che ho riepilogato negli ultimi mesi, nel caso ti piacesse This Small World.

In questo caso, Captcha cognitivo È l’acuità visiva o la risoluzione di enigmi grafici, quindi abbiamo bisogno Visione artificiale In un modello Jinai Che useremo. Questo è tutto Captcha cognitivo Questo mi ha toccato LinkedIn.

Figura 2: Captcha cognitivo su LinkedIn Per evitare attacchi automatici. Devi scegliere l’unicorno giusto.

Come vedrai, questo Captcha cognitivo Ciò non rappresenta una sfida per nessuno dei modelli più avanzati di oggi. Al primo tentativo con conversazionegpt4-s E senza doverlo fare Ingegneria rapida dietro “Risolvilo“, abbiamo la risposta corretta.

Figura 4: test con ChatGPT4-o.

Alla ricerca di altri puzzle del famoso unicorno LinkedInè più facile definirne di più, il che non è molto diverso. Sono le stesse sei immagini, ma la loro posizione è cambiata. Non è molto complicato.