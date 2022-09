Il cardinale honduregno critica il sistema economico e chiede indifferenza

Tegucigalpa, 25 settembre (EFE). – Il cardinale honduregno, Oscar Andrés Rodriguez, questa domenica ha criticato il sistema economico mondiale “ineguale” e ha chiesto che la popolazione sia indifferente alla situazione in molti paesi che soffrono la fame e la miseria.

“Uno dei maggiori ostacoli alla fratellanza umana è il desiderio di possedere, di possedere e di riempirsi di cose, che si impossessa di tante persone e alimenta l’ingiustizia sociale”, ha detto Rodriguez in un’omelia a Suiaba Minor.

Rodriguez ha usato la storia del ricco Apollon e del povero Lazaro per illustrare “coloro che si abbandonano ai lussi che sperperano e raccolgono ogni tipo di piacere e milioni di persone che soffrono la fame e la miseria”.

Ha osservato che milioni di persone vivono in povertà in America Latina e in Africa, e che “migliaia di migranti attraversano il mare o le frontiere del Rio Grande, cioè il povero Lazzaro, che è alle nostre porte”.

L’80% delle merci è monitorato dal 10% della popolazione

Il sacerdote si è lamentato del fatto che un gran numero di persone stesse aspettando di “partecipare almeno alle briciole della generosità della terra”.

“L’uomo ricco nel proverbio è il sistema economico in cui il 10% dell’umanità monopolizza l’80% dei beni della terra, e molti ricchi pensano di possedere tutto, ma in realtà non hanno il necessario, perché non c’è povertà peggiore dell’insensata povertà della vita, ma viene la morte”, ha sottolineato il porporato.

Ha esortato l’umanità a “imparare a condividere” ea mostrare solidarietà con coloro che nel mondo ne hanno più bisogno.

Non essere indifferente

Rodriguez ha aggiunto che il mendicante Lazaro rappresenta “milioni di poveri nel mondo e anche in Honduras e nella nostra Tegucigalpa, tutti quei poveri Lazzaro che hanno perso tutto nelle colonie (i quartieri)” a causa di una serie di smottamenti.

“Non dobbiamo cercarli lontano, perché li abbiamo nel nostro paese, tutti coloro che sono stati vittime delle inondazioni dei fiumi Ulúa e Chamelecón”, ha detto, il fiume più grande dell’Honduras settentrionale.

I religiosi hanno sottolineato che il Paese “non è cieco” ed è consapevole dei fatti, il problema sarebbe se fossero indifferenti.

Il governo ha dichiarato venerdì l’emergenza nazionale a causa delle piogge che hanno colpito il Paese, provocando almeno dieci morti e inondazioni e colpito più di 17.000 persone.

Sabato, il Segretariato nazionale honduregno per la gestione dei rischi e delle emergenze ha esteso gli allarmi di emergenza rossi; Il giallo è per l’osservazione e il verde è per la prevenzione nelle 18 province del paese a causa delle piogge.