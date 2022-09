Il caso Griezmann | L’ultimo post di Griezmann, con un riferimento al Barcellona?

Per celebrare le 300 partite con l’Atlético, il francese è stato orgoglioso sui suoi social

Non sembra preoccupato anche se tutto indica che la sua situazione è lontana dal cambiare

Visto il grande clamore generato dalla situazione contrattuale di Antoine GriezmAnne all’Atletico Madrid, il francese ha voluto mostrare il suo orgoglio di appartenere all’entità classificata Con il suo ultimo post su Instagram.

Per festeggiare 300 partite in maglia biancorossa, Griezmann ha pubblicato una sua foto con la maglia dell’Atletico che mostra lo scudetto In esso c’era scritto: “Orgoglioso” e due cuori rossi e bianchi.

Anche se non sembra che la situazione cambierà e che continuerà ad apparire nelle partite dopo 60 minuti, Griezmann non sembrava essere preoccupato prima di fare storie E sembra voler chiarire che non è preoccupato o infastidito dal suo club.