Il cast di “The Summer I Turned Beautiful” forma un forte legame

La nuova serie Amazon “The Summer I Turned Pretty” è la storia di un’adolescente che si ritrova in un triangolo amoroso durante le vacanze estive. Per la sua co-protagonista, la diciannovenne Lola Tong, e la co-creatrice e produttrice Jenny Han, le riprese nell’estate del 2021 sono state un momento indimenticabile, pieno di nuove esperienze e lezioni di vita.

Entrambi si sono trasferiti a Wilmington, nella Carolina del Nord, per girare la prima stagione. Questo è stato il primo lavoro di attore di Tung e il primo di Han come conduttore di uno spettacolo, un titolo che condivide con il coautore Gabriel Stanton. Han ha scritto il libro su cui si basa la serie ed è anche l’autore della trilogia “To All the Boys”, che è stata trasformata in film da Netflix.

“The Summer I Turned Pretty”, che ha aperto venerdì, segue Isabel “Belly” Conklin che, con la madre e il fratello maggiore, trascorre ogni estate in spiaggia con gli amici di famiglia, The Fishers. Belly è l’unica ragazza del gruppo ed è sempre stata trattata come la sorellina che li accompagna. Ma quest’estate è più matura e ha raggiunto la sua dolce adolescenza, attirando l’attenzione ovunque vada. Billy si ritrova presto in un triangolo amoroso con i fratelli Fisher, Conrad e Jeremiah, interpretati da Christopher Briney e Gavin Casalegno.

Tong dice che lei e i suoi giovani colleghi sono venuti a Wilmington presto per rilassarsi con il posto e l’uno con l’altro.

“Siamo stati in grado di formare un legame simile ai legami con i tuoi amici d’infanzia di cui avevamo bisogno per la serie”, ha detto.

Gli showrunner non sono sempre presenti per le riprese, ma Han voleva essere presente durante il processo per assicurarsi che corrispondesse al tono che ha creato per il libro.

“Non è una serie concettuale di altissimo profilo, nel senso che non è un grande enigma da risolvere o una storia procedurale o di fantasia. È davvero questo piccolo momento nella vita di una ragazza, ed è personale per me. Volevo sentire il personaggio .”

La presenza di Han Tong ha dato fiducia per giocare in testa.

“Ho sempre avuto accesso a lei se avessi domande su scene o personaggi”, ha detto Tong. “Ha sempre saputo come sentirsi e come confortarmi ed essere lì per me.”

Come modello, Han ha anche imparato sul lavoro e dice che l’aspetto più difficile è diventare generalmente un risolutore di problemi.

“Tutti cercano risposte in te tutto il giorno e tu hai l’intera storia nelle tue mani. Hai un milione di problemi diversi da risolvere. Come romanziere, sono abituato a risolvere i miei problemi e quelli del mio personaggio, ma nel serie, devi risolvere molti dei problemi di altre persone.”

Amazon ha già ordinato una seconda stagione di “The Summer I Turned Pretty” e Tong dice che non sceglierebbe un favorito tra Conrad e Jeremiah Fisher. “Vengo dalla squadra di Billy”, ha detto con una risata.