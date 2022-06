Il cellulare più popolare dell’anno è già mostrato nella sua prima immagine promozionale

Coinvolti

Niente ha ereditato il talento di Carl Pei per l’hype mediatico, e ora ha fatto trapelare la prima immagine “teaser” del Nothing Phone (1), che è già lo smartphone più “eccitante” dell’anno.

Lo sapevamo già Niente di nuovo mobileOltre ai suoi prodotti principali, Sarà presentato il 12 luglio con intenzione “Cambia tutto” Nel settore, anche se la verità è che era conosciuto anche da tutti Il gusto di Carl Bay ‘montatura pubblicitaria’ Al massimo lanciare tutti i suoi prodottiGià dai primi giorni di OnePlus.

Non ti mancherà quella gestione frenetica del clamore mediatico con la tua nuova azienda, o almeno così sembra, perché nelle ultime settimane e giorni Non abbiamo smesso di imparare questo niente Telefono (1) Lo stesso produttore londinese pubblica un contagocce.

L’ultimo immagine rompicapo dal dispositivoche già sappiamo sarebbe una delle sue opzioni Assemblaggio posteriore trasparente con struttura in alluminio riciclato al 100%. Sebbene non sia stato mostrato in nessuna foto o Fa ragionevole.

Come accennato, questo viene eseguito da nulla di per sé, quindi Possiamo già indovinare da lui E quel poco che ci insegna:

È ufficiale: Nothing Phone (1) esce il 12 luglio e promette che “tutto cambia ora”

Avrai già visto Design simile a quello dell’ultimo iPhoneDimenticando l’ergonomia a favore di quelle stupende gomme a terra in materiali metallici, che Va leggermente in controtendenza rispetto alla piattaforma Android Sebbene molte fonti menzionino ancora che il set assomiglierà di più al Samsung Galaxy S22.

la gente lo diceva I bicchieri saranno piattie anche se il retro dovrebbe essere trasparente, sappiamo già che ci saranno diversi colori e così via Ci sarà un motivo bianco come quello nella foto.

In questo stesso mezzogiorno sarà collocato unità di imagingassunto in ordine diretto Anche se non vedi molto.

Anche se non c’è molto da dirti in questo momento Dobbiamo aspettare un mese rompicapo e perdite Per gentile concessione di Carl Pei e di lui, quindi godiamoci ciò che è veramente telefonare di più “allegro” Da quest’anno 2022… Riuscirai a soddisfare le aspettative?

Ecco le specifiche trapelate in precedenza di Nothing Phone (1)

Come promemoria, ti lasciamo anche un file Caratteristiche tecniche trapelate precedentiAlcuni sono già stati confermati da nulla, quindi questo articolo serve come un riassunto di ciò che sappiamo e cosa aspettarci dal nuovo cellulare Carl Pei:

Tenere sotto controllo : Schermo piatto FHD + OLED da 6,55 pollici, 90 Hz

: Schermo piatto FHD + OLED da 6,55 pollici, 90 Hz Fette : Modem Qualcomm Snapdragon 778G, 5G SA/NSA

: Modem Qualcomm Snapdragon 778G, 5G SA/NSA 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione

Android 12 senza sistema operativo

Fotocamera frontale da 32 MP

50 MP + 8 MP (ultra grandangolare) + 2 MP (Macro o Profondità) per le fotocamere posteriori

batteria : 4500 mAh (non rimovibile) con ricarica rapida e ricarica wireless

: 4500 mAh (non rimovibile) con ricarica rapida e ricarica wireless Cover posteriore trasparente e chassis in alluminio riciclato

L’ex CEO di OnePlus possiede già (quasi) un nuovo smartphone

