Il Centro Cubano incoraggia il miglioramento dell’istruzione superiore

Parlando con Prensa Latina, il vicedirettore degli studi universitari e delle relazioni internazionali, Diana Travieso, ha sottolineato la leadership scientifica del college, nonché il suo impegno per l’istruzione superiore, sostenendo i risultati e il contributo del Cepes al settore.

Il Dottore in Scienze ha affermato che il Centro, insieme al Laboratorio Fotovoltaico dell’Università dell’Avana (UH) e al Royal Swedish Institute of Technology, sta coordinando il progetto di Cooperazione per lo sviluppo delle capacità tra Europa, Brasile, Bolivia e Cuba attraverso l’apprendimento digitale disponibile a livello globale moduli.

Come dettagliato, l’istituzione coordina anche la Cattedra dell’UNESCO in Management and University Education, che è stata istituita nel 1993 ed è considerata la prima del suo genere a Cuba.

Secondo l’esperto, questo è un riconoscimento del lavoro dell’entità, in quanto diventa uno spazio che incoraggia lo scambio di conoscenze e la cooperazione accademica e rende il paese e il Cepes visibili alla comunità accademica del mondo.

Traviso Valdes ha evidenziato la traiettoria scientifica del centro e la sua posizione nazionale e internazionale, consentendo di intraprendere studi post-laurea con università di paesi come Cina, El Salvador, Panama, Messico, Uruguay e Perù.

Secondo il coordinatore del programma di Master of Science per l’istruzione superiore, la dott.ssa Ana Margarita Sosa, Cepes, insieme ad altre istituzioni e college, è stato un pioniere nell’includere un diploma accademico post-laurea nel suo schema di lavoro.

Il centro offre attualmente un master in scienze dell’istruzione superiore e un dottorato in questo tipo di istruzione e conta 126 studenti iscritti, 60 dei quali appartengono a settori strategici del Paese.

Sta inoltre coordinando il workshop, Higher Education and Its Perspectives, nell’ambito della International University Conference.

Cepes è stata fondata il 12 giugno 1982 per rispondere alle principali richieste dell’UH, del Ministero dell’Istruzione Superiore e in generale del campo educativo dell’isola caraibica.

L’istituto privilegia il costante aggiornamento dei suoi programmi di formazione e sostiene gli studi post-laurea come spazio ideale per la generazione e la socializzazione delle conoscenze scientifiche.

Attualmente si sta preparando per il Cepes International Symposium on Higher Education, previsto per il prossimo anno nel contesto della Convenzione per il 295° anniversario di UH.

