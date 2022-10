Il centrocampista, che ha giocato in Italia e Millionaires, può rafforzare il Nacional

Atletica Nazionale Sta già pensando a cosa potrebbe riservare il 2023 e sta cercando di rafforzare la squadra per quello che potrebbe essere. Coppa Conmebol Libertadores E i campionati locali, per cui iniziano a squillare i nomi.

Nelle ultime ore, hanno promesso di seguire le orme del centrocampista della “Portolana” dal territorio ecuadoriano. Emalek, Alessio ZapataSi distingue nel club “elettrico” mainstream.

Questo giocatore ha fatto il suo debutto Envigado E ha avuto un ruolo nel calcio italiano Moltiplicatore E questo Udinese. giocato Miliardari Nel 2017, ma non è andata bene. Tornato al club ‘Arancia‘ È saltato da lì Emalek Nel 2020.

Il giornalista è intervenuto sull’argomento Giuliano CaberaHa confermato che: “Ha un contratto fino a dicembre 2023. In Ecuador Emelek dice di non essere titolare e di avere uno stipendio importante, quindi Emelek non esclude di trasferirlo in un’altra squadra. Non ha una dirigenza al Nacional e il Nacional punta soprattutto a giocatori liberi Zapata guadagna in dollari ed è difficile”..

Ora aspettiamo di scoprirlo Scarpa diventa una vera opzione Nazionale O il suo percorso sarà in un’altra squadra.