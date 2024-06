Il Centrosinistra vince le elezioni nelle principali città italiane | A Firenze, Bari, Perugia, Cremona e Campobasso

Da Roma

Completato questo lunedì Italia Secondo round Elezioni comunali (La prima ebbe luogo l’8 e il 9 giugno) che vide l’avanzata del centrosinistra in grandi città come Firenze, Bari, Perugia e Campobasso.

Solitamente si forma il centrosinistra Partito Democratico, Socialisti, verdi E questo Movimento Cinque Stelle. Ma questa alleanza non durerà per sempre. Tutto dipende dagli accordi locali di ogni città. Succede qualcosa di simile L’alleanza perfetta In genere i partiti dell’attuale governo, primo ministro Fratelli d’Italia Georgia Meloney, Forza Italia è stata fondata dal compianto Silvio Berlusconi e La Liga da Matteo Salvini.

Questa volta hanno votato 105 comuni poiché le leggi elettorali stabiliscono che i comuni con più di 15.000 abitanti debbano votare per due candidati al ballottaggio quando nessun candidato ottiene il 50% dei voti. Nei comuni meno popolati, le elezioni sono limitate a un voto e viene eletto il sindaco che ha più voti.

Delle 14 grandi città in corsa, 7 sono finite nel centrosinistra, cinque nella destra e due dalla lista civica. In sei di queste città, una donna è stata eletta sindaco. Secondo i dati ufficiali, in diversi comuni l’affluenza alle urne è stata inferiore rispetto al primo turno in circa il 35%-37% dei sondaggi. A Firenze, invece, si è recato alle urne il 65% degli aventi diritto.

Uno dei casi più interessanti è proprio dove si trova Firenze (Italia centrale). La candidata di centrosinistra Sara Funaro ha sconfitto la destra Ike Schmidt con il 60,6% dei voti, rispetto al 39,4% di Schmidt. Funaro divenne così non solo sindaco di una delle città italiane più famose a livello culturale, ma anche il primo sindaco donna nella storia di Firenze. “Sono davvero emozionato, sarò onesto”, ha detto Funaro ai giornalisti. Vorrei dedicare questa vittoria a mio nonno, Piero Bargellini, nel 1966, quando la grande alluvione travolse Firenze. Mi ha sempre detto che ha fatto molte dichiarazioni d’amore per sposare Florencia. Voglio dirgli: ‘Oggi, nonno, la sposo’. “Farò ogni sforzo per Firenze.”

Altri candidati

Un altro caso sorprendente sono state le elezioni, con il 70,39% dei sondaggi. Vito Leccese, rappresentante del centrosinistra del Partito Democratico (PD), ma sostenuto da altri partiti progressisti. Il leccese sarà il nuovo sindaco di Bari (sud-est italiano).Importante città sul Mar Adriatico, il capoluogo della regione italiana della Puglia si è sempre distinto per le sue attività imprenditoriali e commerciali.

La terza eletta, donna e di centrosinistra, è Vittoria Ferdinandi di Perugia, psicologa 37enne che ha condotto una battaglia elettorale contro un’altra donna, la scozzese Margherita di centrodestra. . Ferdinandi ha ottenuto il 52,1% dei voti, contro il 47,9%.

Il centrosinistra ha vinto anche in grandi città come Potenza (sud, Basilicata), Cremona (nord, Lombardia), Campobasso (centro-sud, Molise) e Vibo Valentia (sud, Calabria).

Invece, l’ala destra avanzò nelle due principali città di Lecce (Puglia, Italia meridionale) e Caltanissetta (Sicilia), e in città più piccole come Rovigo, Vercelli e Urbino.

Ma la differenza tra i candidati del centrosinistra e del centrodestra è minima in termini di voti ottenuti in molte città (1,4 punti a Lex, 2 punti a Campobasso, 0,8 a Cremona, per esempio) che, secondo alcuni analisti, parla non solo di città divise in due parti. Una nazione sempre più divisa in due. Per alcuni, ciò significa un equilibrio uniforme di voti tra entrambe le linee del partito Il centrosinistra riconquista la sua precedente posizione nel consenso pubblico.

Più di 3.600 comuni in tutto il Paese hanno votato al primo turno l’8 e 9 giugno. Sono stati eletti i sindaci e i consigli comunali. Inoltre, la regione Piemonte (nord del paese) ha eletto il proprio presidente e il consiglio regionale. Nei comuni di città importanti come Firenze, Bari, Cagliari, Reggio Emilia, Modena, Bergamo, Pesaro si registravano già progressi progressisti, contrariamente ai risultati delle elezioni europee. Giornate comunali italiane.