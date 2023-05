Il CEO di Ford vuole dimostrare a Wall Street che ha torto con Inves…

Bloomberg-Ford Motor Co. (F) Wall Street all’inizio di questo mese con un primo trimestre forte, ma il suo CEO, Jim Farley, ha affrontato un duro rally attenendosi all’obiettivo che l’unità di veicoli elettrici dell’azienda avrebbe prodotto 2 milioni di modelli all’anno in pochi anni .

Adam Jonas, analista di Morgan Stanley (SM), durante la chiamata sugli utili di Ford del 2 maggio. Ma questo obiettivo è preoccupante perché è un “numero pazzesco”.

Farley non è d’accordo. Vede un percorso che include una significativa riduzione dei costi di produzione dei veicoli elettrici Ford esistenti e il lancio di una seconda generazione più efficiente che aiuterebbe ad aumentare i profitti e la produzione annuale a 2 milioni entro la fine del 2026, che sarebbe 16 volte quella della Ford EV. l’anno scorso. A sostegno della sua argomentazione, scommette sull’ottenere supporto faccia a faccia ospitando analisti e investitori presso la sede della Ford a Dearborn, nel Michigan, il 21-22 maggio per delineare il piano da 50 miliardi di dollari dell’azienda.

Evento di rilascio Ford per il pickup F-150 LightningJim Farley, CEO, Ford Motor Co. , (Fotografo: Emily Elkonen/BLU/Emily Elkonen)

Wall Street ha ancora bisogno di molto per convincere. Ford prevede che le perdite dalla sua unità di veicoli elettrici raggiungeranno i 3 miliardi di dollari quest’anno. Nel frattempo, Tesla continua a dominare il mercato statunitense e ha abbassato i prezzi, costringendo Ford e altri concorrenti a seguirne l’esempio. E mentre Ford ha mostrato risultati promettenti con il suo SUV elettrico Mach-E e il pickup F-150 Lightning plug-in, la casa automobilistica deve ancora lottare con costi elevati e qualità incoerente.

I dubbi sulle ambizioni dei veicoli elettrici di Ford hanno pesato sul titolo della società, che quest’anno non è cambiato molto rispetto al guadagno del 9% dell’S&P 500.

Il grande punto critico è il termine per rendere redditizi i veicoli elettrici. Nel primo trimestre, l’unità ha registrato una perdita di 722 milioni di dollari di utile prima di interessi e tasse (EBIT) su vendite di 707 milioni di dollari, pari all’1,7% del fatturato totale dell’azienda. Ciò equivale a un margine negativo del 102%. Ford prevede che il rapporto migliorerà all’8% entro la fine del 2026. (Il tasso di margine EBIT per le unità non elettriche dell’azienda è di circa il 10%).

“Questo scetticismo è un sottoprodotto di ciò che è accaduto negli ultimi anni di continui risultati mediocri”, ha detto. L’analista di Morningstar David Weston ha detto in un’intervista. “La gente dice: è fantastico che tu dica l’8%, ma finché non lo fai, non posso crederti.”

Farley ha promesso la sua prima generazione di veicoli elettrici Realizzerà un utile operativo entro la fine del prossimo anno, pur non specificando il margine EBIT, all’epoca intendeva farlo. Se il suo piano va avanti, i veicoli elettrici rappresenteranno circa un terzo della produzione globale di Ford.

“È una sfida” Farley ha detto durante la teleconferenza sugli utili del 2 maggio. Ma “Vi spiegheremo perché pensiamo che un margine dell’8% sia abbastanza realistico nonostante tutte le pressioni sui prezzi che senza dubbio dovremo affrontare”.

Gli scettici non sembravano scoraggiare Farley. Ha aggiunto ulteriore pressione affermando che Ford potrebbe superare il suo obiettivo di margine dell’8% e alla fine superare Tesla come produttore di veicoli elettrici numero uno negli Stati Uniti.

“La verità è che Tesla non ha avuto molta concorrenza fino a FordFarley ha detto a Bloomberg Television a marzo.

Leggi di più su Bloomberg.com