Il ceo di Google ha guadagnato 180 milioni nel 2022 prima del piano di emendamento

Sundar PichaiLui CEO di Google e la sua società madre, Alphabet, ha ricevuto nel 2022 a Risarcimento di oltre 200 milioni di dollari (180 milioni di euro), come annunciato dall’azienda, che in questi mesi ha licenziato migliaia di lavoratori nell’ambito di un piano di adeguamento.





Pichai ha ricevuto la maggior parte di quel denaro in azioni come parte di un accordo in base al quale ogni tre anni avrebbe ricevuto una grande quantità di azioni della società, secondo un documento depositato venerdì presso la Securities Market Regulatory Authority degli Stati Uniti. In tutto, l’anno scorso l’esecutivo ha ricevuto 218 milioni di dollari in partecipazioni, due milioni in stipendi e quasi sei milioni per la sicurezza privata.

Nel 2021, Pichai ha guadagnato un totale di poco più di sei milioni di dollari, mentre nel 2019, quando ha ricevuto il suo ultimo grosso pacchetto azionario, ha prelevato 281 milioni di dollari in obbligazioni.

Nell’occasione, sono stati annunciati milioni di dollari di risarcimento dopo che Alphabet ha lanciato quest’anno un piano di riorganizzazione che include circa 12.000 licenziamenti, il 6,4% della sua forza lavoro e altre misure di risparmio.





La mossa della casa madre di Google è simile a quella di molte altre grandi aziende tecnologiche, che hanno scelto di licenziare posti di lavoro dopo aver aumentato la propria forza lavoro durante la pandemia, quando hanno raccolto enormi profitti.