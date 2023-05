Il CEO di Openai raccoglie $ 100 milioni per pulire tutti gli occhi sulla Terra

La società del futuro si chiama Worldcoin e il loro obiettivo è creare una valuta digitale di proprietà collettiva da distribuire a livello globale in cambio dell’iscrizione degli alunni degli utenti.

Gli investitori sembrano aver gradito l’idea. Altman si trova a Conversazioni avanzate Per raccogliere il suddetto importo in contanti in vista di un possibile avvio dell’attività nelle prossime settimane, secondo Financial Timescitando tre fonti a conoscenza dell’accordo.

Il progetto si concentra sull’utilizzo della tecnologia di scansione del bulbo oculare per creare un sistema di identificazione digitale che darà alle persone di tutto il mondo l’accesso a… Codice Criptovaluta gratuita chiamata Worldcoin.

Al momento non si sa chi possa essere interessato a finanziare l’impresa, ma Altman in passato è stata supportata da un fondo di venture capital. Andressen HorowitzCon sede a Menlo Park (California), è anche il braccio di investimento del trader di criptovalute Coinbase, Coinbase Venturese lo sfortunato fondatore di FTX, Sam Bankman fritto.

Nato a Chicago 38 anni fa, Altman è diventato presidente dell’acceleratore di startup nel 2014. compatto pagResponsabile del lancio di aziende come Airbnb, DoorDash, Coinbase, Dropbox, Twitch e altre. Un anno dopo, ha co-fondato OpenAI con l’imprenditore Elon Musk, che ha lanciato gli strumenti di intelligenza artificiale di successo ChatGPT, per la creazione di testo, e DALL-E, per la creazione di immagini.

prima del Congresso

La notizia del suo nuovo lavoro è arrivata due giorni prima che l’uomo d’affari martedì andasse per la prima volta a testimoniare prima Commissione Giustizia del Senato a Washington Spiegare ai legislatori i progressi dello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Sebbene Altman fosse ottimista sui benefici futuri di questa nuova tecnologia, che è spaventosa a causa del suo potenziale di sostituire gli esseri umani, ha raccomandato ai senatori di redigere una legislazione per impedire all’IA di causare “gravi danni al mondo”.

“È un buon momento per scrivere una legge”, ha detto l’imprenditore, quindi ha offerto ai legislatori di “lavorare insieme” allo sviluppo di un quadro normativo federale che potrebbe servire da modello per la regolamentazione globale.

Questa non è la prima volta che Worldcoin ottiene finanziamenti. L’anno scorso ha raccolto i suoi primi 100 milioni di dollari dagli investitori attraverso una vendita simbolica che valuta la società a circa 3 miliardi di dollari.

Ciò è avvenuto in mezzo alle turbolenze per le criptovalute a causa del presunto fallimento fraudolento della piattaforma FTX, che ha portato a un calo del valore delle valute digitali Bitcoin ed Ether. “È un mercato ribassista, cripto inverno. Una delle fonti ha detto al quotidiano britannico: “È straordinario che un progetto in questo spazio riceva una tale quantità di investimenti”.