Il cestista è morto dopo essere crollato in un’intera partita in Italia

Editoriale Mediodimbo

città del Messico / 17.10.2021 18:49:24

Il mondo Pallacanestro È in lutto. Quindi Svanirà nel mezzo del gioco A partire dal Serie C Oro (Il terzo tipo di basket italiano), italiano Haitham Fatalla, 32 anni, Deceduto Questa domenica all’ospedale di Reggio Calabria.

Ha corso tra il terzo quarto di gioco Foriduto Messina Contro Caro RC, Quando Fatalla cadde a terra, La rissa è stata subito interrotta, così i medici hanno curato gli atleti e poi li hanno portati in ospedale.

Secondo i rapporti Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nonostante i medici intervenissero per soccorrerlo e il viaggio in ambulanza in ospedale, Haitham era sempre privo di sensi morto subito Dopo il ricovero in ospedale.

Il presidente IFJ Giovanni Petrucci spiega le basi del basket italiano a livello personale. Abbracciata disperata, Fatalla condivide le condoglianze della famiglia Di Morte di Haitham, giocatore di Fortidu Messina durante la partita di Serie C Gold contro Pierre RC “, ha detto IFJ.

Haitham Fatalla Era originario della Sicilia ed era in tali squadre dopo l’esercito empotocill di Porto, Ragalmudo e Lycada, Arrivato a Messina nel 2016, prima nella Scuola Basket e poi in Ford.