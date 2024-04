Il chatbot Meta AI è ora disponibile

Ma anche Meta lo ha fatto Il proprio chatbot che mira a integrarsi In tutti i suoi servizi. L’obiettivo che vuole l’intelligenza artificiale Partecipa a Facebook, Instagram e WhatsApp Che rappresenta il movimento che potrebbe esserci Colpisci il tavolo nel settore.

Meta AI farà parte di WhatsApp

Dopo aver spiegato che Meta A.I è la risposta dell'azienda Da Mark Zuckerberg alle mosse di Google e OpenAI, ora è il momento di fare il check-in Come funzionerà? Soprattutto, qual è il vantaggio di questo chatbot che già esiste Può essere visto in azione grazie a WABetaInfo.

Le immagini mostrano Meta AI È stato integrato nell'ultima versione beta di WhatsApp Per iOS. Naturalmente solo alcuni utenti lo avevano Abbastanza fortunato da incontrare Meta AI È nella versione beta di WhatsApp, quindi è comprensibile che non lo sia Funzionalità già distribuita.

Verrà trovata la Meta AI Nella zona in alto a destra Accanto alle icone della fotocamera e altro ancora. Questa posizione è accessibile e lo consentirà Gli utenti chiamano il chatbot utilizzando l'intelligenza artificiale quando necessario. Cliccando sull'icona Meta AI si apre la finestra. Si trasformerà in una sorta di conversazione.

Meta è stata fusa Suggerimenti all'interno di questa conversazione Come “Insegnami il K-Pop” o “Raccontami una storia dell'orrore” che motiverebbe l'utente È un assistente intelligente Il che può porre molte domande Questo genere di cose è come qualsiasi altra cosa.

Meta ha assicurato questa integrazione Funziona indipendentemente dal resto Delle opzioni di WhatsApp, quindi La privacy è mantenuta in ogni momento. Inoltre, i suggerimenti forniti da Meta AI lo sono Generato casualmente e non risponde A che tipo di interazione Avrebbero potuto essere creati in WhatsApp.

È ancora sconosciuto Quando verrà rilasciata Meta AI in forma stabile? Su WhatsApp, ma utenti beta Android e iOS saranno i primi Per provare questo chatbot nella tua app di messaggistica. E ora rimane solo Aspetta di vedere se aiuta su base giornaliera.