Da due stagioni questa formula si ripete ogni estate europea: il comproprietario americano Todd Buhle e i suoi soci, proprietari Chelsea Da maggio 2022 hanno speso molti soldi cercando di migliorare la poco brillante situazione sportiva della squadra londinese, che la scorsa stagione si è classificata sesta nella prestigiosa Premier League inglese. Le decine di giocatori sbarcati allo Stamford Bridge durante il periodo di trasferimento in corso hanno fatto salire il costo totale a 1,4 miliardi di euro, secondo l’Agence France-Presse, dalla partenza dell’ex capitano russo Roman Abramovich. Dunque, di fronte ad un nuovo campionato, la lente d’ingrandimento sulla prestazione Blues.

Noni Madueke segna uno dei tre gol realizzati contro il Wolverhampton, da ospite, nel 6-2 del Chelsea, nel secondo turno della Premier League inglese. Nick Potts – Pennsylvania

una settimana fa, Premier League Il sipario calò con diversi duelli molto emozionanti, ma lo scontro che catturò l’attenzione ebbe luogo a Stamford Bridge. Il Manchester City, ultimo campione in carica, batte facilmente il Chelsea 2-0. Ecco perché, questo fine settimana, qualsiasi cosa diversa dalla vittoria del Chelsea potrebbe aumentare l’hype in quello che è stato un inizio frenetico di stagione. IL Vincere fuori casa contro il Wolverhampton 6-2in corrispondenza del secondo appuntamento, ha dato sollievo, almeno temporaneamente, alla squadra allenata dall’italiano Enzo Maresca, succedendo a Mauricio Pochettino. Come accaduto nella caduta contro il City, Enzo Fernandes è stato un giocatore fondamentale e capitanoUn messaggio di sostegno per il campione del mondo del Qatar 2022, che prima del campionato britannico è stato costretto a chiarire la situazione con i compagni a causa dei suoi cori razzisti dopo la Copa America.

Enzo Fernandes, ancora capitano del Chelsea: L’argentino è stato uno dei migliori giocatori nella partita terminata 6-2 contro il Wolverhampton, negli ottavi di finale della Premier League inglese. Justin Tallis-AFP

Dopo un primo tempo molto movimentato allo stadio Molineux, terminato 2-2, l’attaccante ha segnato Noni Madueke È diventato una grande personalità. In un’ondata di pura potenza, il britannico ha segnato tre gol permettendo al Chelsea di gestire la partita con grande calma. In questo contesto positivo, Fernandes e l’inglese Cole Palmer hanno realizzato una fruttuosa collaborazione per il controllo della palla. Quando tutto era già governato, i portoghesi Joao Felix Ha segnato il sesto gol della squadra Blues Dopo un furioso contropiede è stato guidato dall’ex giocatore del River e del Defensa y Justicia.

La vittoria ha permesso a coach Maresca di prendere aria. L’allenatore ha risposto la scorsa settimana, dicendo: “Non sto lavorando con 42 giocatori (il numero di giocatori che appaiono sul sito ufficiale del Chelsea), ma piuttosto sto lavorando con 21 giocatori”. “Non è il caos che appare dall’esterno”, ha aggiunto. L’entusiasmo mediatico aumentò quando Raheem Sterling, uno dei calciatori inglesi più famosi, non fu incluso nella rosa per la prima partita della stagione contro il City. “Il caos continua mentre Buhle, confuso, continua a cercare l’anima del club”, scrive il giornale. Custode. Lui Posta quotidiana È stato più energico: “185 milioni di sterline spesi quest’estate, 10 acquisti e 43 giocatori in rosa, ma non sono ancora riusciti a segnare un gol”.

L’allenatore italiano Enzo Maresca, sostituto di Pochettino al Chelsea Justin Tallis-AFP

Il mercato in Inghilterra si chiuderà venerdì prossimo, lasciando al Chelsea poco tempo per facilitare le trattative per ridurre il numero di giocatori in squadra. Maresca ha diversi difensori centrali e diversi giocatori a centrocampo e esterni, con ben otto giocatori in competizione per due posti (Sterling, Palmer, Nkunku, Modric, Madueke, Gabriel, Neto, Felix). Il club inglese si è sbarazzato di Romelu Lukaku, l’attaccante belga contratto nel 2021 per circa 115 milioni di euro, che ora giocherà nel Napoli. Per ora, una vittoria sui Lupi consente loro di continuare a risolvere il puzzle in tutta tranquillità.

