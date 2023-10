Il Chelsea, guidato da Moises Caicedo, si scontra con il Fulham in Premier League

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Per la settima giornata di Premier League. Il Chelsea di Moises Caicedo farà visita al Fulham. La partita si svolgerà lunedì alle 14:00 in Ecuador al Craven Cottage Stadium.

I Blues erano motivati ​​dopo aver eliminato il Brighton di Pervis Estobyan nel terzo turno della Coppa di Lega. Questa è stata la sua prima e unica vittoria a settembre. Debito nella Premier League inglese, perché in… 6 date hanno vinto una sola partita e nella tabella sommano fino a 5 unitàe si è inserito nella casella 15.

Moises CaicedoL’affare più costoso della storia della Premier League È in fase di adattamento. Purtroppo la prestazione della sua squadra non è stata delle migliori, e questo non ha permesso all’ecuadoriano di rispecchiare il livello mostrato a Brighton ea La Tre. Anche se nel duello contro la sua ex squadra si è vista una prestazione migliore per il centrocampista tricolore. Quella partita fu la migliore da quando arrivò al Chelsea.

La nazionale ecuadoriana fa visita all’A Il Fulham complicato è al 12° posto con 8 puntiPer la squadra guidata da Mauricio Pochettino sarà importante vincere e scendere dal fondo della classifica.

Il Chelsea è motivato a vincere la coppa e con Caicedo che si adatta a quanto chiede lo stratega argentino, risultati positivi saranno più fattibili per quelli di Londra, che in Premier League hanno bisogno dei tre punti e non impegnarsi in un’altra stagione negativa.