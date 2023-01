Il chitarrista televisivo Tom Verlaine è morto all’età di 73 anni

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 gen 2023 – 16:36

New York, 29 gennaio (EFE): Il leader e chitarrista del gruppo newyorkese Television è morto ieri a New York all’età di 73 anni, hanno riferito i media locali.

La morte di Jesse Paris Smith, figlia dell’ex collega di Verlaine Patti Smith, che non ha specificato la causa della morte, è stata annunciata solo per denunciare la sua morte dopo una “breve malattia”, secondo il New York Times.

A New York, Verlaine fondò con Richard Myers, poi conosciuto come Richard Hill, i Neon Boys, che nel 1973 divenne “Television”, un gruppo che avrebbe pubblicato due album: “Marquee Moon” e “Adventure”, prima di sciogliersi.

In quei primi anni ’70, “The Television” era una delle band che si esibivano alla CBGB Concert Hall di Manhattan, dove si esibivano anche i Ramones, Patti Smith e i Talking Heads.

Dopo che la band si sciolse, Verlaine intraprese una carriera da solista e nel 1979 pubblicò “Kingdom Come”, il primo di otto lavori da solista.

Il cantante dei REM Michael Stipe, uno dei tanti artisti che oggi hanno espresso il loro dolore, ha scritto su Twitter: “Ho perso un eroe… mi hai fatto conoscere un mondo che ha sconvolto la mia vita. Te ne sarò grato per sempre”. La morte dell’artista. EFE

