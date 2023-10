Il Chromecast con Google TV 4K sta finalmente ricevendo l’aggiornamento che stavi aspettando da tanto tempo

Ora è possibile verificare l’ultimo aggiornamento di sicurezza per Android, che gli utenti di Chromecast con Google TV 4K possono sicuramente installare.

Non è un segreto che Google stia lavorando su una nuova versione del suo Chromecast con Google TV, ma mentre arriva quel momento, cosa che potrebbe accadere nei prossimi mesi, il fatto è che continuano ad aggiornare le versioni di Chromecast con Google TV. Chromecast Che attualmente abbiamo sul mercato.

Hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento per il loro Chromecast con Google TV 4K e hanno aggiornato questo dongle con la patch di sicurezza Android di luglio 2023.

secondo Pagina di supporto ufficialeAdesso rinveniamo Chromecast con Google TV 4K, patch di sicurezza Androide Luglio, che è un aggiornamento molto importante, visto che il dispositivo non viene aggiornato da tre mesi.

Google Non è stata rilasciata alcuna nota ufficiale riguardo l’aggiornamento, quindi non è noto se siano state incluse novità di qualche tipo, ma si prevede che si tratti semplicemente di un aggiornamento volto alla sicurezza.

Anche quelli di Mountain View stanno lavorando ad un aggiornamento basato su Android 14 ma non si sa quando potrebbe essere disponibile.

Ma l’importante è che tu abbia già a disposizione il nuovo aggiornamento Chromecast con Google TV 4K include la patch di sicurezza Android di luglio, insieme a una serie di “correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni”.

Per vedere se l’aggiornamento è già disponibile, accedi semplicemente al tuo dispositivo Chromecast abilitato per Google TV, vai su Impostazioni, vai su Sistema, seleziona Informazioni e guarda l’opzione Aggiornamento del sistema.

Vedremo quando Google lancerà la nuova versione next-gen di Chromecast, di cui si vociferava in tutte queste settimane, un annuncio che deve avvenire ora se vuole arrivare in tempo per la campagna di Natale.