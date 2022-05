Il Cile difende la partecipazione di Cuba, Nicaragua e Venezuela al Summit delle Americhe | Le notizie e le analisi più importanti in America Latina | Dott..

La canciller chilena, Antonia Urrejola, afirmó el domingo (15.05.2022) que está a favor de que Cuba, Nicaragua y Venezuela participen en la Cumbre de las Américas y agregó que en los últimos años “la exclusión no ha dado de resultados diritti umani “.

“Tutti sanno qual è la posizione del presidente (il progressista Gabriel Borek) riguardo alla situazione dei diritti umani in quei Paesi, e anche la posizione del mio Paese. Ma quello su cui abbiamo insistito nei colloqui bilaterali (…) è che io speriamo che sia così”, ha detto il cancelliere in un’intervista a un quotidiano. La Terceira “la vetta più ampia possibile”.

Il Dipartimento di Stato Usa, Paese che ospiterà l’incontro continentale a giugno, ha confermato di escludere di invitare Cuba, Nicaragua e Venezuela a partecipare al Vertice delle Americhe perché lo ritiene “irrispettoso” della democrazia.

Ma la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto mercoledì che gli inviti non erano ancora stati inviati perché “non c’è una decisione finale”.

Dialogo “nonostante le differenze”

Secondo il ministro degli Esteri cileno, a prescindere dalle differenze o dalle convinzioni sui diritti umani, “il post-pandemia, con la crisi economica, è anche un momento in cui c’è spazio per un dialogo che trascende le differenze”.

Origola ha chiarito che la partecipazione del Cile al forum non sarebbe subordinata alla partecipazione di questi paesi, come espresso da Messico e Bolivia, e ha aggiunto che spera che molti altri capi di stato non smettano di partecipare se così fosse.

“La regione è molto frammentata, si sta polarizzando e, in un certo senso, sotto il presidente (degli Stati Uniti) Biden, sarà importante poter parlare al di là delle differenze”, ha affermato.

Al vertice, il ministro degli Esteri ha affermato che Borek, un ex leader studentesco di sinistra che ha ripetutamente denunciato le violazioni dei diritti umani commesse a Cuba, Nicaragua e Venezuela, lavorerà al vertice per promuovere una nuova leadership.

Il Summit delle Americhe, il principale forum diplomatico per il continente americano, si terrà a Los Angeles (California) dal 6 al 10 giugno, la prima volta organizzato dagli Stati Uniti dalla prima edizione, nel 1994.

gs (efe, terzo)