Il Cile nel fuoco incrociato della xenofobia contro i migranti

SANTIAGO DEL CILE, 28 set. (Princea Latina) Il tema dell’immigrazione torna oggi in primo piano in Cile dopo le violenze contro i clandestini nel Paese, con diversi settori che accusano il governo di Sebastian Pinera di aver gestito male la crisi.

Lo scorso fine settimana, la polizia dei Carabineros ha evacuato un gruppo di persone da Plaza Brasil, nella città settentrionale di Iquique, dopodiché si è svolta una manifestazione che si è conclusa con l’incendio di tende, materassi, passeggini e altri oggetti personali.

“Stiamo affrontando una vergogna nazionale che ha effettivamente causato danni internazionali”, ha detto oggi a Radio Cooperativa il direttore dell’Istituto nazionale per i diritti umani, Sergio Miko.

L’entità ha condannato le misure di espulsione e sfratto non conformi agli standard internazionali e gli atti xenofobi contro gli stranieri a Iquique, per lo più venezuelani e haitiani.

“Qui stiamo affrontando una crisi umanitaria che ci si aspettava”, ha detto.

I gruppi sociali cileni, i leader politici e le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia hanno condannato gli attacchi contro i migranti in questo Paese.

Per quanto riguarda il candidato presidenziale del Blocco di sinistra, sono d’accordo con Dignity, Gabriel Borek, il presidente Pinera ha commesso un’irresponsabilità quando è andato nel 2019 a Cúcuta, in Colombia, per invitare i venezuelani a venire in Cile, poi non ha preso le redini e ha lasciato gli immigrati e le comunità . .

“La migrazione è un fenomeno che non è nuovo e non finirà”, ha detto Borek, che ha chiesto un accordo a livello regionale, come sta accadendo in altri continenti, per garantire che la circolazione delle persone sia equilibrata e per fissare quote da parte dei paesi . .

Anche il candidato presidenziale Marco Enriquez-Ominami, del Partito Progressista, ha lamentato quella che ha definito la “profonda incompetenza del governo” e lo ha esortato a dare chiari segnali di serenità e politiche responsabili.

Enriquez-Ominami ha invitato i cileni a non cadere nella trappola della disinformazione. “Non è vero che la maggior parte dei crimini sono commessi dagli immigrati, e non è vero che stanno causando danni economici al Paese”, ha aggiunto.

Un’altra candidata al Palacio de La Moneda, Yasna Provoste, della Nuova Carta Sociale, ha accusato l’attuale amministrazione di aver rifiutato le offerte dell’OHCHR di installare un rifugio per i irregolari, a costo zero. Nazione.

In assenza di politiche di governo generale, il presidente del Senato, Jimena Rincon, ha convocato il ministro dell’Interno, Rodrigo Delgado, e il ministro degli Esteri, Andrés Allemand, a una sessione speciale in cui è stata istituita una Commissione intersettoriale. per risolvere la crisi.

