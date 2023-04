Il cinema di stato colombiano lancia un laboratorio di generazione di intelligenza artificiale

Bogotà Cinema del governo della Colombia Annunciato Creazione del “GenIA Lab: Immersive Explorations and Artificial Intelligence in the Key of Gender”, che fungerà da spazio per creare strumenti visivi utilizzando l’IA, da: immagini fisse, arti generative, animazione, grafica e previsione del testo, tra gli altri .

Bogotá Cinematheque suggerisce che gli studenti imparino gli strumenti chiave dell’intelligenza artificiale senza dover essere costretti a imparare un linguaggio di programmazione, così come apprendere strategie per l’accesso gratuito a piattaforme di attività “solitamente private”.

Il governo colombiano ha confermato quanto segue in merito alla sua accettazione:

Rivolto a persone di età superiore ai 18 anni con interesse e alcuni lavori precedenti nella creazione di immagini e/o audiovisivi e/o artisti del suono, esecutori, ballerini, musicisti, persone legate alle discipline umanistiche. Saranno apprezzate anche esperienze o richieste relative a questioni di genere.

I cittadini che vogliono entrare nel Bogotá Cinema AI Lab devono compilare il modulo “Extended Reality Season”, dove tutti gli elementi che compongono Mixed Reality (MR), Augmented Reality (AR) e Virtual Reality (VR), da gestire da Platohedro e Feliz Deufel del Centro per le arti immersive di Lipsia.

Il laboratorio di intelligenza artificiale continuerà con 10 sessioni nella sala audiovisiva e il laboratorio audio dell’ecosistema Crea e sperimenta della Cinematheque Bogotà e la classe sarà composta da 20 partecipanti. Inoltre, i brani migliori saranno presentati nel padiglione E del corso Rosa nel giugno 2023. A tal fine, i brani audiovisivi devono essere consegnati tra maggio e l’inizio del prossimo giugno.

La Colombia sta promuovendo ampiamente l’IA

Il cinema di Bogotà ha così definito il suo laboratorio:

Impareremo a conoscere strumenti e metodi per creare immagini e video prevedendo il testo senza doversi occupare di linguaggi di programmazione. Rifletterà anche sull’intelligenza artificiale e sul suo impatto sulle disuguaglianze di genere esistenti nella società. Esploreremo anche strategie per l’accesso libero e aperto a piattaforme e contenuti tradizionalmente proprietari”.

La Colombia è uno dei paesi della regione con le maggiori iniziative per promuovere e guidare l’adozione del Web 3.0, motivo per cui continuano a essere osservati i massicci progetti promossi dal governo. Alla fine del 2022, la direttrice della piattaforma della Camera di commercio di Bogotà, María Paz Gaviria, ha spiegato che con la rivoluzione portata dagli NFT nell’arte, l’ultima edizione di ARTBO ha avuto spazio per ospitare opere di questo tipo.

D’altra parte, i marchi promossi blockchain e il Web 3.0 in Colombia, uno dei quali era Microsoft, che ha recentemente lanciato HoloLens 2, la sua seconda versione del suo dispositivo di imaging 3D autonomo per la Colombia, con l’obiettivo di stimolare progetti e aziende nel metaverso. HoloLens 2 cercherà di alimentare la crescita del metaverso industriale, uno spazio in cui le aziende possono simulare operazioni di produzione o logistica nel cloud