Il CIO consente a russi e bielorussi di partecipare solo come atleti “neutrali”.

L’organismo ritira l’ordine olimpico a Putin e ad altri leader russi.

Il Comitato Paralimpico deve decidere i Giochi che iniziano venerdì.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Lunedì le sanzioni misure contro Russia e il suo assistente Bielorussia Ha raccomandato a tutte le federazioni e agli organizzatori di tornei di non invitare o consentire “la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali”. Laddove ciò non sia possibile, il CIO consente loro di competere solo come atleti “neutri”. Questa nuova decisione viene prima Paralimpiadi di Pechinoche inizia venerdì, il cui comitato organizzatore non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, e Il giorno dopo la FIFA ha permesso alla Russia di partecipare alle partite ufficiali Ma senza portare un nome o una bandiera.

“Il Comitato Esecutivo del CIO esorta vivamente le federazioni sportive internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi in ​​tutto il mondo a fare tutto ciò che è in loro potere per garantire che Qualsiasi atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso Puoi partecipare sotto il nome di Russia o Bielorussia. I cittadini russi o bielorussi, individualmente o in squadra, devono essere accettati solo come atleti neutrali o squadre neutrali. Non devono essere esposti simboli, colori, bandiere o inni nazionali”.

Non esiste un comitato locale

Questa decisione significa che non potranno partecipare Giochi Paralimpici A nome del vostro comitato locale, come è successo di recente a Olimpiadi invernali o la scorsa estate in Tokio. Va ben oltre il design FIFA, che è stato rilasciato domenica, che ha permesso loro di giocare sotto il nome della loro federazione.

Il CIO è andato molto oltre nelle sue nuove sanzioni, dopo che venerdì scorso aveva già raccomandato Ritiro della Russia da tutti i tornei internazionali Che ha organizzato nel 2022. È successo lo stesso giorno in cui ha perso Finale di UEFA Champions League e il Gran Premio di Formula 1. Al momento, la Russia mantiene solo la regolamentazione Mondiali di pallavolo maschileche si svolgerà ad agosto, anche se l’attuale campionessa, la Francia, ha già annunciato che non sarà in viaggio.

Allo stesso modo, il CIO ha ritirato l’ordine olimpico a cui era stato dato Presidente Putin. Le sanzioni hanno colpito anche altri due leader russi. era uno Dmitrij ChernichenkoVice Primo Ministro della Federazione Russa, che ha organizzato i Giochi di Sochi e che è stato collegato allo scandalo del doping di stato all’evento olimpico. e l’altro Dimitri KozakVice Presidente dell’Ufficio di Presidenza della Repubblica. Nella stessa dichiarazione, il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di sostenere tutti gli atleti russi “che sostengono la pace”.