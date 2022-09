Il classico GoldenEye 007 tornerà su Switch e Xbox

Occhio d’oro 007l’iconico gioco d’azione pubblicato nel 1997 per Nintendo 64, avrà una versione ridisegnata di convertee Xbox One e serie Xbox. Dopo anni di indiscrezioni su questo tanto atteso ritorno, tutte le compagnie coinvolte nel titolo hanno dato la loro approvazione per favorire il ritorno del classico all’interno del genere action in prima persona.

La mod del videogioco per il primo film dell’agente segreto con Pierce Brosnan, almeno su Xbox Series, tornerà con grafica 4K nativa e formato 16: 9. Includerà anche opzioni di controllo migliorate (come l’utilizzo di una doppia levetta analogica), così come obiettivi da sbloccare.

Il gioco manterrà la modalità campagna che ha seguito gli eventi del film, ma, come potrebbe essere altrimenti, includerà anche la ricordata modalità multiplayer a schermo diviso per un massimo di quattro giocatori.

Annuncio del ritorno Occhio d’oro 007 All’interno del telegiornale Nintendo dal vivoTuttavia, poco dopo la messa in onda, Microsoft ha annunciato che il gioco è disponibile anche su Xbox One e Xbox Series come parte di Xbox Game Pass.

Foto della versione rinnovata di “GoldenEye 007”

Sviluppato da questa nuova versione di Occhio d’oro 007 Al comando c’è lo studio britannico Rare, le stesse persone responsabili del titolo originale per Nintendo 64 che Microsfot possiede da oltre 20 anni. Infatti, una volta disponibile, il gioco entrerà a far parte del catalogo della collezione raro re إعادة Xbox gratis.

Occhio d’oro 007 È uno dei giochi più influenti nel suo genere in quanto dimostra che anche gli sparatutto in prima persona possono essere una buona esperienza. Il gioco basato sul film Il diciassettesimo agente segreto non solo offriva un comodo sistema di controllo per controllare la console, ma attirava anche l’attenzione grazie alla sua modalità campagna immersiva, soprattutto grazie al suo allontanamento dal multiplayer su schermo.

