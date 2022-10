Il classico N64 sta per arrivare al Nintendo Switch Online Expansion Pack

Non c’è due senza tre. dopo, dopo nuovo trucco Per i tanto attesi Pokemon Scarlett e Pokemon Viola E lo spettacolo primo trailer Da Film di Super Mario BrosBig N si conclude oggi con la seguente storia classica e gameplay del Nintendo Switch Online Expansion Pack: 64- Masoud Passerai da N64 a Switch 13 ottobre prossimo. Preparati per crash su scala epica!

seguito di ali da pilota Da cervello mostruoso Ha condiviso le due regole che stanno alla base della sua ragion d’essere: offrire una proposta di gioco divertente e innovativa, dando al giocatore uno sguardo sulla tecnologia all’avanguardia della nuova console Nintendo. Nel caso dell’N64, una vera dimostrazione delle incredibili capacità 3D del dispositivo. Si Certamente , L’ipotesi non potrebbe essere più assurda.

contenuto, 64- Masoud È fortuna Accademia Pilota Molto non convenzionale. Invece di seguire la formula simulatore di volo, per ottenere la nostra licenza con uno qualsiasi dei 6 fantastici candidati, dobbiamo superare prove folli come vederci combattere contro un enorme robot che fa volare un elicottero o si comporta come un proiettile umano. Ora, ci sono anche sfide più tradizionali che coinvolgono i salti mortali Superuomo 64.

In effetti, per essere onesti, l’Uomo d’Acciaio di Titus è arrivato dopo: 64- Masoud È stato uno dei pochissimi titoli di lancio dell’N64 insieme a Super Mario 64 in Giappone e poi ripetuto questo onore negli Stati Uniti e nell’antico continente. La saga però non è andata molto oltre: nel 2011 è stata mostrata per la prima volta Belotwings Resort E sono rimasto lì.

Una classica versione rinata del leggendario N64

La Nintendo Switch Edition include tutti i miglioramenti ai classici N64, inclusa una grafica più nitida rispetto all’originale. Tutto sommato, è uno di quei giochi che dovrebbero essere giocati con la classica console mostruosa a 64 bit di Nintendo. La buona notizia è che di tanto in tanto questi compaionoAl My Nintendo Store ufficiale. Non va bene che quando appaiono lo siano visibile e invisibile.

Come nota finale, 64- Masoud Non disponibile nell’eShop: disponibile su Switch solo con un abbonamento Nintendo Switch Online Expansion Pack. di 39,99 € Avremo una vasta collezione di giochi da NES, SNES, N64, Mega Drive ed espansioni Mario Kart 8 Deluxe E il Animal Crossing: Nuovi Orizzonti S Splatoon 2.

Può, 64- Masoud Non è il gioco più attraente Quelli già annunciati È un Nintendo Switch Online Expansion Pack, ma è senza dubbio una parte essenziale dell’eredità del Nintendo 64. Non è così vecchio come altri classici, ma come puoi dire di no alla sua proposta surreale per un’accademia pilota imparata? Prova ed errore?