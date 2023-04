Il classico NES riceverà un nuovo picchiaduro a metà del 2023

Se sei un fanatico del retrò e possiedi un NES, dovresti dare un’occhiata a Super Tilt Bro.

Fratelli super inclinati. Ha tre modalità di gioco: locale, storia e online

Il fatto che la console sia stata spenta non significa che non possa continuare a ricevere nuovi giochi. Senza andare oltre, a fine 2020 ha visto la luce il Paprium per Mega Drive, a battili che ha ottenuto ottime recensioni. Bene, questa volta dobbiamo parlare di un file Platform touch picchiaduro per NES Si chiama Super Tilt Bro. che è stato sviluppato da Studio rotto. Studio ha detto Ho avviato una campagna su Kickstarter Quello Ha superato tutte le aspettative. Broken Studio ha fissato un obiettivo di € 40.000 e al momento in cui scriviamo è riuscito a raccogliere oltre € 51.000.

Secondo Broken Studio, Super Tilt Bro. Uscirà intorno ad aprile 2024.. Se siete interessati può essere vostro a partire da 55 euro e riceverete un pacchetto con l’edizione standard che include quanto segue: scatola del gioco, cartuccia, guida del gioco, colonna sonora in formato digitale e un fumetto digitale. Pagando 80 euro o più, ottieni la versione da collezione in cui la cartuccia viene fornita in una custodia blu trasparente dove puoi vedere il chip Wi-Fi.

Gioco per NES metà 2023 con modalità online

Se è già raro che un nuovo titolo venga annunciato per NES a metà del 2023, è meglio avere una modalità online. Poter giocare online con giocatori di tutto il mondo Il chip Wi-Fi è integrato nella cartuccia. A livello di gioco, è molto semplice. Ricordiamo che il controller NES ha solo due pulsanti di azione, quindi uno sarà per colpire e uno per saltare. A proposito, in Super Tilt Bro. Ottieni una classifica man mano che vinci le partite. Inoltre, quando si gioca online È possibile creare un gioco privato con una password. Questo è perfetto per giocare con gli amici e ospitare tornei. A proposito, vale la pena notare che ha una modalità storia.

Se vuoi provare Super Tilt Bro. ce la puoi fare scarica rom E installa l’emulatore NES sul tuo computer. Un’altra opzione è riprodurre la demo sulla console originale e Per quest’ultimo, è necessaria una cartuccia Everdrive.