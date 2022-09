Il clima politico in vista delle elezioni prevede la vittoria di Lula da Silva al primo turno

La lunga campagna elettorale da più di un anno Brasile giunta alla fine. Le elezioni presidenziali di domenica 2 ottobre sono precedute da un clima politico nelle strade, con sondaggi d’opinione e analisti che prevedono due volte il presidente. Luiz Inacio Lula da Silva Tornerà al potere.

Il principale riferimento alla sinistra brasiliana e al candidato presidenziale in più occasioni ha una reale possibilità di essere ampiamente eletto per evitare un secondo turno. I sondaggi d’opinione sono d’accordo Nel dimostrare un forte vantaggio per Lula da Silva, unito a quella che sembra essere una stagnazione dell’incumbent Jair Bolsonarochi chiede la rielezione.

“Un paio di mesi fa questo è stato visto Bolsonaro ha tagliato la differenza con Lula da Silva Che è sempre stato al primo posto secondo tutti i sondaggi. “Nelle ultime settimane, Bolsonaro ha smesso di crescere ed è rimasto in stasi”, ha detto l’analista Stefan Moth a Diario de Cuba di Rio de Janeiro.

A beneficio del fondatore del Partito dei Lavoratori (PT) stanno giocando Il presidente in carica Bolsonaro ha rifiutato, che limita la loro possibilità di crescere nelle preferenze di voto; Il “voto utile” degli elettori per le opzioni di minoranza di terzi di centro e sinistra che, nel votare, tendono a chi vedono come il vincitore e anche il voto occulto, visto questo al medio e alto livello, per paura o vergogna e la loro inclinazione verso il candidato di sinistra.

Come ricordano i giornalisti, quando ha lasciato il potere nel 2011 dopo due mandati (2003-2010), Lula da Silva è popolare fino all’80%. Questo è stato trasmesso alla sua assistente Dilma Rousseff, che è stata successivamente rimossa nel corso delle indagini su casi di concussione, concussione e corruzione in posizioni elevate. In questo modo c’è stato un voto punitivo contro il PT nel 2018 e anche in quel momento Lula da Silva era in prigione, dove era uno dei 300 detenuti tra alta politica e affari.

Bolsonaro è stato eletto con un discorso conservatore e anticorruzione, nelle ore basse di PT. Il passare degli anni, la gestione disastrosa della pandemia di Covid-19 e la militarizzazione della pubblica amministrazione, hanno finito per minare le sue possibilità di rielezione.

“Troppo alto il rifiuto di Bolsonaro. Sono attesi gli elettori dei candidati che sono terzi e quarti, senza possibilità di vittoria per quei candidati Lula da Silva può migrare Per determinare i risultati al primo turno.

Questo analista finanziario e ambientale sottolinea che sarà fondamentale per Labour che tutto venga deciso domenica 2 ottobre. A suo avviso, è improbabile che dopo la perdita di Bolsonaro, scelga di contestare i risultati di queste elezioni generali in cui vengono scelti anche il Congresso, i governatori e le legislature regionali, e quindi i partiti alleati con lui otterrebbero quote di potere.

Lo scenario del secondo round che si terrà il 30 ottobre, Con solo una gara elettorale tra Lula da Silva e Bolsonaro, sembra più gratificante Anche se l’attuale presidente è sconfitto – come indicano i sondaggi d’opinione – fa i capricci e sfida queste elezioni. Perché tutto sia suggellato il 2 ottobre, il leader settantenne di sinistra avrà bisogno del 50% più un voto.

Per le strade del Brasile, afferma Moti: “Vedi persone che non si vergognano più né hanno più paura di appartenere al Partito dei Lavoratori o con Lula per le strade. Questo è stato qualcosa di molto difficile da vedere negli ultimi anni, dopo tutti gli scandali e processi giudiziari (…) quelli sono diventati Chi sostiene Lula ora è più visibile, si mostra con più fiducia Si vedono bandiere rosse con il volto dell’ex presidente o il simbolo del Partito Laburista, anche nella classe media , quartieri borghesi”.

A suo avviso, l’atmosfera che si respira in tempo elettorale è tale Lula da Silva può vincere al primo turno. Non solo la percezione di questo analista e diplomatico europeo è consultata da DIARIO DE CUBA, ma è anche il quadro presentato nei sondaggi prima del giorno delle votazioni.

I sondaggisti più famosi in Brasile, in ambito politico, come riporta Diario de Cuba, coincidono nel mostrare la possibilità che Lula da Silva appare a pieni voti al primo turno. Due settimane fa, la famosa Datafolha ha dato a Lula da Silva il 45% delle intenzioni di voto contro di lei Il 33% di coloro che voteranno Bolsonaro.

Da parte sua, uno studio Ipec di metà settembre presentava una differenza di 15 punti a favore del fondatore del PT: 46% contro 31%. Ipec è stata fondata da dirigenti e ricercatori dell’ex Ibope Inteligência, uno dei centri di ricerca sull’opinione pubblica più tradizionali del Brasile, ma ha chiuso i battenti nel 2021. Per questo motivo, viene data credibilità a questo think tank.

E in quello che sarà l’ultimo sondaggio, chiuso il 29 settembre, Dattafulha ha mostrato che il 50% degli elettori è favorevole all’ex unionista, mentre l’attuale presidente era il 36%. Ipec, nel frattempo, eNel suo ultimo scrutinio prima delle elezioni, ha dato il 52% a Lula da Silva e il 34% a Bolsonaro.

I 148 milioni di elettori confermeranno o meno queste tendenze, il 2 ottobre alle urne, in quello che è stato La campagna elettorale più tesa nella vita democratica del Brasile.