Civo Verona, Ha giocato in Serie A dal 2001 al 2019, prima di affrontare gravi problemi finanziari. Scomparirà per mancanza di acquirenti, Lo ha annunciato martedì il consiglio comunale della città italiana nord-orientale.

“A mezzogiorno il termine fissato dalla federazione per l’iscrizione al campionato era scaduto e stava per iniziare.[…] Nessun piano (di acquisto) non è arrivato “, ha affermato il consiglio comunale in una nota.

Ottavo in Serie B la scorsa stagione, ma è stato declassato amministrativamente in Serie D alla fine di luglio, Sivo ha trovato un acquirente fino a martedì e si è assicurato di entrare in campionato.

Tuttavia, la città afferma di ritenere di avere divisioni sotto il club e annuncia l’ex fuoriclasse Sergio Belicier Civo ha registrato il nome 1929 (data di fondazione della squadra).

Bellicier (517 partite e 139 gol per Sivo), che ha cercato di creare un piano di recupero, Sabato ha ammesso la sua sconfitta su Instagram: “È stato uno dei giorni più tristi della mia vita. Ci ho provato con tutte le mie forze, sperando di poter tornare indietro e continuare questa bellissima storia (…) ma purtroppo non ci sono riuscito. “

“Scusa, ho avuto poco tempo” Trovare sponsor è un momento molto difficile”, ha spiegato.

Civo, uno dei due locali di Verona ciao, Elevata in Serie A nel 2001 e ha giocato 17 stagioni nell’élite, Con un anno di pausa in Serie B nel 2007-2008.

Nazionali italiani Bernardo Coradi, Emanuel Giaccherini, Simone Ferrota, Luca Marchezani, pioniere italo-brasiliano Amuri, Il difensore colombiano Mario Yeps e l’attaccante tedesco Oliver Pierhoff indossano magliette civo. Luigi del Neri è uno degli allenatori più riconoscibili.