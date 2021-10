Il CNE venezuelano conferma la partecipazione di osservatori internazionali a una simulazione elettorale | Notizia

Il presidente del Consiglio nazionale elettorale (CNE), Pedro Calzadela, ha dichiarato giovedì che la simulazione elettorale che si svolgerà domenica prossima coinvolgerà osservatori internazionali e allo stesso tempo raggiungerà il 90% in termini di dispiegamento e ricezione di materiali e apparecchiature in 446 seggi elettorali accreditati.

Calzadella ha spiegato che gli organismi e le organizzazioni internazionali che parteciperanno alla simulazione sono il Consiglio latinoamericano degli esperti elettorali (CEELA) e la spedizione del Carter Center, che hanno valutato la possibilità di schierare una missione nella vera operazione del 21 novembre.

Il capo del Consiglio elettorale nazionale ha invitato i residenti a partecipare alle esercitazioni che si svolgeranno dalle 7:00 alle 16:00 (ora locale), oltre a gestire 1.336 seggi elettorali convenzionati con 446 seggi elettorali in 333 comuni. da 24 stati del paese; Oltre a 3.232 funzionari che pagano le tasse per questo processo; Un’introduzione che faciliterà la sperimentazione delle varie fasi del sistema di voto automatizzato, nonché la durata del volo attraverso il ferro di cavallo elettorale e la trasmissione dei dati, altre due importanti fasi del processo elettorale.

Invitando il popolo venezuelano a partecipare alle esercitazioni, la massima autorità elettorale ha precisato che tra le 7:00 e le 16:00 di domenica, 1.366 seggi elettorali in 333 comuni di 24 stati del Paese opereranno per simulare il voto. – cneesvenezuela (@cneesvzla)

7 ottobre 2021





Quindi, ha indicato quanto sia importante la partecipazione dei cittadini, poiché gli elettori saranno in grado di conoscere il processo e le componenti del sistema di voto e la presentazione elettorale; Allo stesso tempo, la simulazione consentirà alle organizzazioni con finalità politiche di testare i propri sistemi operativi.

Un’altra componente importante sarà il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza vitali per prevenire il Covid-19, come la disinfezione dei seggi elettorali prima e dopo l’allenamento, la distanza tra gli elettori, l’uso di mascherine e l’alcol che sarà su di essi. fornito dal Collegio Elettorale.

Il presidente del Consiglio elettorale nazionale ha anche sottolineato che la simulazione elettorale sarà accompagnata da osservatori del Consiglio latinoamericano degli esperti elettorali (Ceela) e del Carter Center. Tweet incorporato pic.twitter.com/T3KdY5e50u – Andre Vieira (@AndreteleSUR)

7 ottobre 2021





Per quanto riguarda la simulazione, Calzadela ha osservato che gli stati di Anzoategui, il Distretto metropolitano, La Guaira, Miranda, Nueva Esparta e Yaracuy, agiranno da pilota, in modo che gli elettori esercitino il voto seguendo ogni fase del processo di discorso, regolato da il ferro di cavallo elettorale a quattro seggi composto da definizione e votazione Il libro di archiviazione e votazione.

Nel frattempo, nei restanti stati, il processo consisterà in tre stazioni di convalida, votazione e conservazione.

Il Consiglio elettorale nazionale ha completato il 79% delle attività del programma elettorale per le elezioni regionali e comunali del 2021, di cui “stiamo lavorando intensamente per condurre quelle elezioni il 21 novembre in modo impeccabile”, ha affermato Calzadela.