Il colombiano Grupo Argos non parteciperà all’OPA di Nutresa e metterà in vendita gli asset su W. Street

BOGOTO (Reuters) – Il gruppo colombiano Argos lunedì ha escluso la partecipazione a un’offerta pubblica di acquisto lanciata da investitori guidati da Gilinsky Group per una parte nella sua controllata alimentare Nutresa, mentre annunciava che avrebbe elencato alcuni dei suoi prodotti. asset nelle borse internazionali.

Grupo Argos possiede circa il 10% delle azioni di Nutresa.

Il Gruppo Gilinski ha lanciato un’offerta per acquisire tra il 50,1% e il 62,625% delle azioni in circolazione di Nutresa, in una transazione tra 1.777 e 2.221 milioni di dollari. L’offerta pubblica di acquisto è iniziata il 29 novembre e termina il 17 dicembre.

“L’offerta di azioni del Grupo Nutresa sottovaluta significativamente il valore sottostante del business alimentare e il valore dei suoi investimenti di portafoglio, secondo una rigorosa analisi di valutazione di JP Morgan, basata su flussi di cassa scontati e altre metodologie di valutazione”, ha affermato Grupo Argos. nella situazione attuale.

Inoltre, Grupo Argos ha affermato che accelererà la ricerca di partner internazionali e presenterà alcuni degli asset del gruppo nei mercati internazionali.

Tra i piani c’è l’accelerazione della quotazione alla Borsa di New York degli asset di proprietà della controllata Cementos Argos e il consolidamento in un unico veicolo degli investimenti in asset stradali, aeroportuali, energetici e in concessione immobiliare, al fine di essere quotata alla Borsa di New York.

Grupo Argos è composto da Cementos Argos, produttore di energia Celsia e società di concessione autostradale e aeroportuale di Odinsa.

La scorsa settimana, Gilinski Group ha lanciato un’offerta per acquisire tra il 25,34% e il 31,68% delle azioni in circolazione del Grupo SURA, che sarebbero comprese tra $ 952,1 milioni e $ 1.190 milioni, in un accordo in attesa dell’approvazione della FCA.

Grupo Argos ha espresso preoccupazione per l’offerta di acquisto di Grupo SURA – in cui detiene anche una quota significativa – e ha richiesto un’analisi dell’impatto sulle società e sul mercato dei capitali.

