Il colombiano usa l’intelligenza artificiale per aumentare la produttività e la felicità nelle aziende

L'intelligenza artificiale (AI) è un argomento di discussione e persino di preoccupazione in tutto il mondo, soprattutto dopo applicazioni come ChatGPT spiegherà come utilizzare questa tecnologia Hanno la capacità di svolgere compiti che fino a poco tempo fa sembravano limitati agli esseri umani.

Da un recente studio del Pew Research Center è emerso che più della metà della popolazione degli Stati Uniti si dichiara più preoccupata che entusiasta per l’aumento dell’uso dell’intelligenza artificiale.

argomenti correlati

Ad esempio, secondo un documento della società di consulenza Deloitte, Il 43% degli intervistati svizzeri ha espresso preoccupazione per la possibilità di perdere il posto di lavoro nei prossimi cinque anni. Anche i lavoratori che hanno già iniziato a utilizzare questa tecnologia nel lavoro quotidiano sono più preoccupati per il loro futuro professionale (69%).

Puoi leggere: Google sospende temporaneamente Gemini dopo aver ricevuto critiche per aver creato false immagini storiche

In ambito sociale, questi sviluppi tecnologici consentono la creazione di ecosistemi digitali che catturano sempre più l’attenzione degli utenti, al punto da sollevare preoccupazioni sul potenziale impatto che potrebbero avere sulle interazioni umane per le generazioni future.

La strana combinazione di gentilezza e intelligenza artificiale

In mezzo a questo scenario, in cui sembra difficile non avere riserve su questo tipo di tecnologie, Un colombiano prende la scienza dell’intelligenza artificiale e la trasforma in un ingrediente per la felicità dei dipendentiche si traduce in aziende sempre più produttive.

Daniel Lozano, economista che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a studiare l'impatto della gentilezza sul comportamento umano, è convinto che la sua startup… Kindworks.AHo il potere di cambiare il mondo.

un'idea KindWorks.AI, è apparso nel mezzo di un momento di crisi. Lozano, che ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni presso una delle aziende tecnologiche più famose al mondo, era sul punto di perdere il lavoro a causa di un frustrante processo di immigrazione. In questo momento, in cui molte delle certezze che aveva nella sua vita sono svanite, Un atto di gentilezza verso uno sconosciuto ha avuto su di lui un impatto che in quel momento non comprendeva, Ma questo piantò il seme di quello che, pochi mesi dopo, sarebbe diventato il progetto della sua vita.

Leggi anche: “LuzIA” su WhatsApp: Così puoi sapere cosa dice la nota vocale senza ascoltarla

Successivamente, è venuto in Canada per guidare una nuova impresa e Lozano ha deciso di lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria. Dopo aver letto centinaia di documenti scientifici che dimostravano che praticare la gentilezza ha vari effetti sulla salute e sul benessere umano, si è circondato di un team composto da persone con cui aveva collaborato durante la sua carriera accademica in luoghi come Oxford o l'Università di Chicago, con il quale ha dato vita a KindWorks.AI.

Ma come può l’intelligenza artificiale diventare uno strumento per migliorare la pratica della gentilezza e la connessione tra le persone? Lozano e il suo team hanno creato Penny, Un agente AI che si connette a strumenti di comunicazione come Slack, Microsoft Teams o WhatsApp Ciò promuove la pratica della gentilezza negli ambienti di lavoro. Attraverso le interazioni con gli utenti, questo strumento può anche identificare le tendenze nel sentiment, nel morale o nel senso di connessione nei team di lavoro.

Dopo più di due anni sul mercato e dopo aver raccolto più di 1,5 milioni di dollari in capitale di rischio, l'impresa di Lozano è cresciuta oltre quanto inizialmente si aspettava.

ALTRE NOTIZIE: WhatsApp sta testando il blocco degli screenshot nelle immagini del profilo

“I nostri dati mostrano che i team che utilizzano la nostra piattaforma hanno completato più di 10.000 azioni di beneficenza durante il loro tempo con KindWorks. Non solo questi esercizi hanno avuto un impatto sulla comunicazione e sul senso di scopo del team, ma hanno anche permesso alle persone di vedere uno scopo.” “L’impatto del loro lavoro sulle organizzazioni”, ha detto Lozano a EL TIEMPO.

attualmente, Il tuo strumento si trova in aziende negli Stati Uniti, in Spagna o in Colombia, in settori quali quello bancario, della sicurezza, governativo o legale. Alcuni collaboratori di queste aziende hanno già iniziato a denunciare come praticare la gentilezza sul posto di lavoro abbia cominciato ad avere un impatto sulla loro produttività e sulle vendite, spiega Lozano, citando l'esempio di una multinazionale nel settore della sicurezza.

In Colombia, uno degli esempi più recenti è questo Lo studio legale contexto Legal a Medellin, Recentemente è diventata la prima azienda del suo settore a utilizzare la piattaforma e in poche settimane ha superato i 500 enti di beneficenza, con oltre il 60% dei suoi collaboratori impegnati.

Potrebbe interessarti: Questo è il nuovo dispositivo di allenamento di Samsung con un pulsante SOS di emergenza

“Ciò che vediamo è che questa è un'opportunità vantaggiosa per le aziende di tutto il mondo per avere team più felici e soddisfatti e migliorare i propri risultati aziendali semplicemente utilizzando la potente abilità della gentilezza”, ha affermato Nicole Yelsey, co-fondatrice e azienda. COO di KindWorks.AI.

Attraverso la sua azienda, questo imprenditore vuole trasformare il mondo, a cominciare dalla Colombia, un paese in cui sente la responsabilità speciale di portare il suo strumento a quante più aziende e cittadini possibile. Nelle sue parole, KindWorks.AI si impegna a creare spazi di lavoro più amichevoli che rendano il mondo un posto migliore, un atto di gentilezza alla volta.

Puoi anche leggere: