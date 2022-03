Il colosso immobiliare cinese Evergrande sospende la sua quotazione a Hong Kong | mercati

Il colosso immobiliare cinese Evergrande ha sospeso oggi la sua quotazione alla borsa di Hong Kong dopo aver pubblicato un “annuncio da insider”.

Anche la negoziazione delle loro azioni, due filiali Evergrande quotate a Hong Kong, il braccio di gestione della proprietà di Evergrande Property Services ed Evergrande New Energy Vehicle, sono state sospese.

Le azioni di Evergrande venivano scambiate a 1,65 HK$ prima della sospensione. Finora quest’anno, le azioni della società sono aumentate di circa il 4% in valore, dopo aver perso quasi il 90% del suo valore l’anno scorso.

I prospetti di sintesi non forniscono alcuna informazione sul tipo di annuncio che le società coinvolte faranno o quando riprenderanno le negoziazioni.

Secondo Shanghainese The Paper, giovedì scorso Evergrande aveva chiuso la vendita della sua partecipazione del 30% in uno sviluppatore nella città orientale di Nanchino, capoluogo della provincia di Jiangsu, anche se al momento non si conoscono i dettagli dell’accordo.

La stessa testata ha anche riferito che il conglomerato ha tenuto un incontro con i creditori di un’obbligazione “interna” del valore di 4.000 milioni di yuan ($ 628 milioni, 569 milioni di euro) in cui si è concordato di pagare gli interessi maturati tra settembre 2020 e 2021, che è stato posticipato a il nono mese di quest’anno.

Inoltre, va ricordato che mercoledì prossimo, 23 marzo, Evergrande dovrà affrontare il pagamento di circa 2.100 milioni di dollari in obbligazioni quotate alla Borsa di Singapore.

Le preoccupazioni per la salute finanziaria dell’azienda sono aumentate notevolmente durante la seconda metà del 2021, quando la società – che ha accumulato oltre 300.000 milioni di dollari di passività – ha iniziato a mostrare segni di non essere in grado di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni all’estero.

In effetti, alcune importanti agenzie di rating come Fitch hanno indicato a dicembre di ritenere già Evergrande – e altri sviluppatori cinesi come Kaisa – di aver contratto se parte del loro debito estero non viene pagato.

La situazione finanziaria di molte società immobiliari cinesi è peggiorata dopo che, nell’agosto 2020, Pechino ha annunciato restrizioni all’accesso ai finanziamenti bancari per gli sviluppatori che, come Evergrande, avevano accumulato un alto livello di debito, sostenendo la loro crescita per anni su forti politiche di leva finanziaria.

E nella società sono già intervenute le autorità cinesi, che a gennaio hanno annunciato che avrebbe presentato una “proposta preliminare di ristrutturazione” ai suoi creditori entro i prossimi sei mesi.