Il colpo di stato di Pinochet compie 50 anni in un Cile che non si è ancora scrollato di dosso del tutto il passato

L’ascesa di posizioni di estrema destra si aggiunge alla mancanza di interesse dei cittadini sia per le commemorazioni che per la storia stessa.

L’11 settembre 1973, il Cile vide il governo di Salvador Allende rovesciato militarmente da un colpo di stato guidato dal generale Augusto Pinochet, che finì per creare una dittatura dalla quale il paese sudamericano non riuscì a liberarsi fino al 1990. Mezzo secolo dopo, il Cile ha ancora una volta un presidente di sinistra, Gabriel Buric, ma in piazza i cittadini sembrano sempre più ignari dei tempi dittatoriali di cui restano eredità, come la Costituzione.

Pinochet salì al potere con il pretesto di “ripristinare le istituzioni nazionali distrutte”, cosa che gli permise di assumere “de facto” tutti i poteri a capo della giunta militare. 50 anni fa iniziò una delle dittature più longeve del Cono Sud, responsabile di migliaia di vittime e con un’eredità politica che ancora è alla base di alcuni settori.

I sondaggi concordano nel disegnare a Una combinazione di ignoranza e disinteresse Per alcuni degli eventi più oscuri della recente storia cilena, soprattutto quando i cittadini si chiedono cosa sia successo con il colpo di stato. Solo il 58% afferma di sapere molto o qualcosa sugli eventi che hanno rovesciato Allende, anche se la percentuale sale al 78% se consideriamo solo le persone di età superiore ai 53 anni, secondo un recente sondaggio del Cirque Mori.

Sono stati infranti anche alcuni tabù riguardo all’esame pubblico di ciò che è accaduto l’11 settembre, e infatti una delle principali personalità politiche attuali in Cile, che ha opzioni anche per arrivare alla presidenza, è José Antonio Cast, arrivato per il deferimento . Per esprimere il colpo di stato in questi termini: “L’11 settembre 1973, il Cile ha scelto la libertà e il paese in cui viviamo oggi grazie agli uomini e alle donne che si sono sollevati per impedire una rivoluzione marxista nella nostra terra”.

Campagna governativa

Il governo Buric ha approfittato dell’anniversario per lanciare una serie di proposte legislative sui diritti umani, con iniziative volte, ad esempio, a declassificare le testimonianze di una commissione istituita nel 2003 per documentare gli abusi della dittatura. Secondo gli ultimi aggiornamenti di questo rapporto, lo Stato riconosce ufficialmente circa 40.000 vittime di esecuzioni, arresti, torture e sparizioni.

Burek, che aspira anche a lui Riavvio del tracciamentoHa più volte accusato coloro che cercano di sminuire il carattere di Pinochet, “il cui governo ha ucciso, torturato, esiliato e fatto sparire coloro che la pensavano diversamente”. “Era anche un uomo corrotto e un ladro”, ha detto a maggio in risposta ai commenti di un leader di destra che descriveva Pinochet come uno “statista”. .

Il dittatore morì nel 2006 in un ospedale di Santiago, senza lutto ufficiale né disposizioni per il suo successore. La magistratura cilena ha perseguito ex ufficiali (ad agosto, la Corte Suprema ha condannato sette soldati in pensione per il rapimento e l’omicidio del cantautore Victor Jara), ma nel caso di Pinochet nessuno ha avuto successo, sebbene sia stato arrestato a Londra. Nel 2018 su richiesta del giudice spagnolo Baltasar Garzón.

Anche Buric mantiene il suo obiettivo di riforma costituzione Che il Cile mantiene ancora dai tempi di Pinochet, dopo che i cittadini avevano detto “no” alla prima bozza. Tocca ora alla nuova Convenzione costituzionale elaborare un secondo testo e, in questa occasione, è la destra (promossa tra gli altri leader dalla CAST) a prendere il comando, grazie alle elezioni di maggio.

polarizzazione

Pertanto, la polarizzazione in Cile è evidente anche nella politica e nelle strade. Tant’è che sette intervistati su dieci da Bolso Ciudadano credono che commemorare il colpo di stato non faccia altro che dividere i cileni, e meno del 15% ritiene che potrebbe essere un’opportunità per andare verso l’unità.