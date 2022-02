Il colpo sconvolgente all’argentino nel rugby francese che lo ha lasciato fuori dal campo e lo ha mandato in ospedale: ‘Hanno già acceso la tv’

Il colpo violento che ha lasciato KO l’argentino Chocobares nel rugby francese

I cuori si sono fermati durante il duello che hanno tenuto Tolosa dagli argentini Santiago Chocobars E il Juan Cruz Malia contro di lui bao Entro il 18 di Francia Top 14. L’azione è terminata 10 minuti nel secondo tempo con Elimina i Chocobar e sdraiati sul pavimento per diversi minuti essere È stato trasportato in barella per essere portato immediatamente in una clinica medica..

Giocatore argentino Il 22enne ha ricevuto un calcio duro dal Fijian Jale Vatubua Center: Colpo di testa alla ricerca del pallone che ha mandato in campo l’ex Dondez. L’attenzione degli specialisti è stata immediata ed è cresciuta la preoccupazione che l’uomo di Tolosa non si sia svegliato. finalmente, Hanno scelto di rimuoverlo dal campo per mandarlo all’ospedale di Pau e sottoporlo a studi sul cervello e sulla colonna vertebrale. Che in primo luogo avrebbe prodotto risultati positivi, secondo la serie ESPN.

“Hanno già acceso la TV. Grazie a tutti per i messaggi”Lo stesso atleta ha scritto sui suoi social dopo aver condiviso una foto dalla clinica per esprimere calma a tutti i suoi fan e alla sua famiglia. L’uomo che in passato ha indossato la maglia dei Jaguares e attualmente fa parte dei Los Pumas Erano circa sei minuti nel campo trattato Finché alla fine non lo hanno portato in ambulanza. quando se ne stava andando, Alzò la mano dalla barella per trasmettere calma ai suoi colleghi. Ignacio Calis, entrato in visita nel secondo tempo, e Malia – l’inizio della visita – stavano seguendo da vicino l’evoluzione di Chocobaris sul campo di gioco una volta che si è verificato questo evento violento.

Manda Chocobares dalla clinica

Vatopoa è stato espulso dopo quella procedura in una partita che si è conclusa con la vittoria di Pau per 27-22. Il Tolosa è al quinto posto con 44 punti nella classifica guidata da Bordeaux-Bigles, e Pau è nono con 37 unità.

Questa partita ha occupato molto spazio nei media e nei giornali francesi le Figaro Ha mostrato il suo fastidio per le scene violente viste, considerando che anche Tomoa Manu è stato espulso dall’edificio per aggressione:Due cartellini rossi… e battaglie. Oltre allo spettacolo che questa partita ci ha regalato nei suoi contenuti, questo incontro è stato anche uno spettacolo per spettatori che non ci piace vedere tra i primi 14. Falli e falli grossolani, i giocatori sono molto tesi e l’arbitro spesso deve chiamare i giocatori alla calma“.

