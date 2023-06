Il combattimento di Assassin’s Creed Mirage è ispirato a samurai e jedi

Miraggio di Assassin’s Creed. battagliero. Tuttavia, le prime parti della serie non sono l’unica cosa che ha ispirato i movimenti di Bassem, il protagonista, ma anche il team di Ubisoft Bordeaux ha notato Samurai e Jedi A Guerre stellari.

Lui Il regista dell’animazione Benjamin Fox May ha commentato in un’intervista con videogiochi su cui si è concentrata la squadra fluidità nel nome di: “Puoi passare da un attacco all’altro molto velocemente.” “Quello che abbiamo fatto è, ovviamente, usare [juegos] origini Dottrina assassina Come punti di riferimento”, commenta riguardo allo stile di combattimento, “ma abbiamo considerato anche altre cose. Guardiamo i samurai, guardiamo i Jedi per il modo in cui usano spade e spade laser“.

Fox spiega che il La squadra del tifo ha addestrato la Vera Spada Per capire meglio come si muove il protagonista. “Nel complesso, volevamo solo bellissimi archi e forme, e un movimento fluido, per velocizzare le cose Assassin’s Creed Valhalla E dai il nome a ciò che gira. Per quanto riguarda l’ultimo gioco della serie, ci sarà un altro cambiamento: La lotta sarà meno cruenta e non ci sarà smembramento.

In uscita il 12 ottobre su PC, PlayStation e Xbox

Miraggio di Assassin’s Creed il primo spettacolo 12 ottobre per PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One; Sarà disponibile dal primo giorno sul tuo abbonamento Ubisoft +. In vandalismo Abbiamo visto un trailer esteso e concludiamo nelle nostre impressioni: “Assassins Creed Mirage non è solo quel ritorno alle origini che molti chiedono a gran voce da diversi anni. È anche un’evoluzione di tutto ciò, e la verità è che Quello che ci hanno insegnato è molto promettente“.