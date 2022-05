Il comitato del 6 gennaio convoca 5 legislatori repubblicani

Il Comitato del Congresso degli Stati Uniti che indaga sugli eventi a Capitol Hill il 6 gennaio 2021 ha convocato il leader repubblicano della Camera Kevin McCarthy e altri quattro repubblicani della Camera a testimoniare, con una mossa senza precedenti che potrebbe aumentare le tensioni partigiane.

Il comitato sta indagando sulle conversazioni di McCarthy con l’allora presidente Donald Trump il giorno dell’attacco e sui precedenti quattro incontri di altri legislatori con la Casa Bianca mentre Trump e i suoi aiutanti hanno cercato di invertire la sua sconfitta elettorale del 2020.

La decisione di convocare McCarthy e gli attori Jim Jordan, Scott Perry, Andy Biggs e Moe Brooks è una drammatica dimostrazione di forza da parte della commissione, che ha già intervistato quasi 1.000 testimoni e raccolto più di 100.000 documenti relativi alle sue indagini.

Neanche questo è privo di rischi, perché i repubblicani si preparano a riconquistare la maggioranza alla Camera dei rappresentanti a novembre e hanno promesso di vendicarsi contro i democratici se prenderanno il controllo.

Dopo l’annuncio, McCarthy, che si candida per la carica di presidente della Camera, ha detto ai giornalisti di non aver visto un mandato di comparizione e che la sua opinione sulla commissione del 6 gennaio non era cambiata da quando la giuria di nove membri gli aveva chiesto di dichiararsi volontariamente all’inizio di quest’anno.

“Non fanno ricerche legittime”, ha detto McCarthy. “Sembra che vogliano inseguire i loro oppositori politici”.

Berry ha raccontato ai giornalisti una storia simile, definendo l’indagine “borbottando” e descrivendo la citazione come “solo per i titoli dei giornali”.

Nessuno dei due ha indicato se sarebbero apparsi davanti al dipinto o meno.

Il comitato, composto da sette democratici e due repubblicani, aveva precedentemente chiesto la collaborazione volontaria dei cinque rappresentanti, così come di altri membri repubblicani, ma tutti rifiutarono, discutendo per mesi se dovessero essere richiamati.

Le citazioni in giudizio per i membri del Congresso, in particolare il leader del partito, hanno pochi precedenti da decenni e non è chiaro quali saranno le conseguenze per coloro che non vogliono conformarsi.

La Camera dei Rappresentanti ha accettato di trattenere altri due testimoni, gli ex consiglieri di Trump Steve Bannon e Mark Meadows, in disprezzo, inviando i casi al Dipartimento di Giustizia.

Nell’annunciare le citazioni in giudizio, il comitato del 6 gennaio ha affermato che esisteva un precedente storico per la decisione, osservando che il Comitato etico della Camera “ha emesso citazioni in giudizio ai membri del Congresso per testimonianze o documentazione”, sebbene tali azioni generalmente si svolgano in segreto.

“Riconosciamo che questo è quasi senza precedenti”, ha affermato il rappresentante Adam Kinzinger, uno dei membri repubblicani del comitato. “Ma anche l’attacco del 6 gennaio non è stato senza precedenti”.

Kinzinger ha aggiunto che è importante che il comitato “ottenga tutte le informazioni che può raccogliere”.

[Con información de The Associated Press]

