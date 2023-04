Il compito impossibile della sopravvivenza nella lista di Forbes: come i nuovi ricchi sostituiscono i vecchi

uno di Molti critici che incolpano il capitalismo È che i ricchi sono gli stessi sotto questo sistema Le stesse persone che erano le più ricche 20, 30 o 40 anni fa sono ancora le più ricche oggi.. Non ci sarà quindi alcun tipo di mobilità sociale e i ricchi diventeranno più ricchi, senza la possibilità di fallire o veder diminuire il proprio patrimonio. Questi tipi di argomenti sono spesso usati da coloro che, per ignoranza, credono che il capitalismo avvantaggi solo i ricchi e che i poveri stiano diventando sempre più poveri. Tuttavia, la realtà non sembra adattarsi bene a questo pregiudizio.

Se andiamo a Liste più ricche della rivista Forbes, possiamo facilmente verificare che non c’è ragione per questo argomento. In questo articolo andremo a Confronta l’elenco del 2008 con l’elenco del 2023 (solo 15 anni dopo), in questo modo osserveremo come si è sviluppata la classifica dei più ricchi.

Secondo la rivista Forbes, Queste erano le persone più ricche nel 2008:

Warren Buffett con 62 miliardi di dollari Carlos Slim, con 60 miliardi di dollari Bill Gates con 58 miliardi di dollari Lakshmi Mittal con 45 miliardi di dollari Mukesh Ambani $ 43 miliardi Anil Ambani 42 miliardi di dollari Ingvar Kamprad con 31 miliardi di dollari Kushal Pal Singh con $ 30 miliardi Oleg Deripaska con 28 miliardi di dollari Karl Albrecht con 18,3 miliardi di dollari

Ora controlleremo Elenco attuale per il 2023 Per scoprire quanti membri nel 2008 sono ancora nella top 10:

Bernard Arnault e famiglia, con un patrimonio netto di 211 miliardi di dollari Elon Musk con 180 miliardi di dollari Jeff Bezos con 114 miliardi di dollari Larry Ellison con 107 miliardi di dollari Warren Buffett con 106 miliardi di dollari Bill Gates con 104 miliardi di dollari Michael Bloomberg con 94,5 miliardi di dollari Carlos Slim, con 93 miliardi di dollari Mukesh Ambani con 83,4 miliardi di dollari Steve Ballmer con 80,7 miliardi di dollari

come vediamo, Dalla lista del 2008 sono sopravvissute solo quattro delle dieci persone più ricche del mondo, si tratta di Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim e Mukesh Ambani. Tutti quei miliardari che sono riusciti a rimanere in cima sono riusciti ad aumentare le loro fortune così tanto da raddoppiarle, come nel caso di Gates o Ambani. Tuttavia, se dalla lista degli ultimi quindici anni rimangono solo quattro ricchi, che fine hanno fatto gli altri?

Nel caso Lakshmi Mittalil suo patrimonio è stato ridotto a $ 17,7 miliardi, vale a dire, La loro ricchezza è diminuita del 60% dal 2008 È passato dal 4 ° al 93 ° posto. Anil Ambaniil fratello di Mukesh, è quello che se la cava peggio in tutto questo accordo, perché Il suo patrimonio è diminuito del 95%.Da $ 42 miliardi a $ 1,7 miliardi. Inoltre è passato dalla posizione 6 alla posizione 1349, che è un enorme disastro. Miliardario russo Oleg DeripaskaAnche le sue attività hanno registrato una significativa contrazione dal 2008, passando da una fortuna di $ 28 miliardi a $ 2,5 miliardi di oggi. perdita di circa il 90%Questo lo ha portato a passare dal nono posto in classifica al 1217. D’altra parte, era l’uomo d’affari indiano Kushal Pal Singh È passato dal vantare una fortuna di $ 30 miliardi a $ 9,5 miliardi, Ha perso oltre il 60% dal 2008.

Due casi meritano una menzione speciale: il primo lo è Ingvar Kamprad, creatore di IKEA, scomparso nel 2018 Senza lasciare la sua fortuna ai figli, l’ha donata a una fondazione olandese dedicata all’innovazione e al design. Il secondo caso è quello dell’uomo d’affari Karl Albrecht, morto nel 2014 e che ha lasciato il suo patrimonio alla figlia Bate, che ha ridotto leggermente il patrimonio di famiglia a 15,9 miliardi di dollari.

In questo articolo siamo stati in grado di verificare come farlo La maggior parte delle persone presenti nell’elenco delle 10 persone più ricche del mondo nel 2008 ha visto calare la propria fortuna, alcuni addirittura hanno visto la propria fortuna calare di oltre il 90%.. Pertanto, la frase “i ricchi sono sempre gli stessi e diventano più ricchi” non sembra avere molto a che fare con la realtà alla luce di questa evidenza, perché in soli 15 anni l’elenco ha subito cambiamenti molto importanti. Molte critiche al capitalismo si basano su pregiudizi che, sebbene controintuitivi, sono lontani dalla verità.