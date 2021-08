Il computer Amiga 500 di Commodore ritorna in formato mini

Nell’ottobre 2020, l’azienda giochi retrò Ha rivelato che stava lavorando su una versione più piccola del Commodore Amiga 500 senza fornire ulteriori dettagli, ma ora è stato annunciato ufficialmente. È una versione “reimmaginata con licenza completa” di un computer a 16 bit rilasciato nel 1987.

Seguendo il percorso dell’ultima console di Retro Games: TheC64 Mini, la versione Commodore 64 mini, il nuovo prodotto non poteva funzionare”CommodoroNel suo nome, è stato chiamato TheA500 Mini.

La console arriverà con 25 titoli dal vasto catalogo Amiga, e mentre l’elenco completo deve ancora essere rivelato, ecco alcuni dei giochi inclusi:

Dinastia aliena 3D

Un altro mondo

ATR: corse fuoristrada

battaglia di scacchi

il cadavere

calcio d’inizio 2

Sogni di flipper

Simone il Mago

Speedball 2: Brutal Deluxe

Motore del caos

Vermi: taglia l’uscita

Zool: Ninja dell’ennesima dimensione

Questi sono alcuni dei titoli preinstallati, ma le possibilità non finiscono qui. La console consentirà ai giocatori di caricare i propri giochi tramite la porta USB inclusa con supporto WHDLoad.

Piuttosto che emulare semplicemente l’Amiga 500, il dispositivo può eseguire l’Enhanced Chipset (ECS) che si trova nell’Amiga 500 Plus, una versione più avanzata dell’Amiga 500 Plus. il computer È stato rilasciato nel 1991. Include anche Advanced Graphics Architecture (AGA) dall’Amiga 1200.



La console A500 sarà lanciata all’inizio del 2022 e dovrebbe avere un prezzo di 140 dollari. La confezione include anche un mouse per computer originale, un controller simile a quello dell’Amiga CD32 e un cavo HDMI. Inoltre, è possibile collegare una tastiera per PC.

come l’altro tastiere retrò, TheA500 avrà la possibilità di salvare per continuare il gioco in seguito ovunque lo lasci. Inoltre, ti consentirà di configurare la frequenza di aggiornamento a 50 o 60 Hz e fornirà opzioni di ridimensionamento e un filtro CRT per dargli un tocco retrò.

