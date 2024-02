Il comune italiano taglia le tasse per gli adottanti di cani: come funziona?

Verranno concessi sconti agli adottanti di cani abbandonati. Foto: Pexels

Lo ha annunciato il municipio di Misterbiaco, frazione di Catania, Sicilia, Italia. Un'iniziativa appassionata volta a migliorare la vita degli animali e dei vicini: Verranno detratti 200 euro (circa 845.000 pesos) all'anno come tassa sui rifiuti Adottanti di cani abbandonati rinvenuti in strutture comunali o canili.

I media locali hanno riferito che la mossa mira a incoraggiare le adozioni di cani per ridurre i costi del ricovero e “premiare le famiglie adottive con meritati tagli alle tasse locali”.

“E così chiamatoBonus per lo svuotamento dei canili“, il consiglio comunale di Misterbianco punta anche ad “aiutare gli amici a quattro zampe”, ha detto Marco Corsaro, sindaco della città di circa 50mila abitanti del Sud Italia, che appartiene all'area metropolitana di Catania.

La deroga rientra nelle misure adottate a favore dei cittadini attraverso “offerte che coniughino innovazione e buon senso”.

Per questo motivo, gli adottanti di cani in questa città, Risparmierai 200 euro all'anno sulla TARIL'imposta comunale per la raccolta dell'immondizia e degli altri rifiuti, che in Italia è composta da un importo fisso e da un importo variabile a seconda degli abitanti e delle dimensioni di ogni casa.

La mossa ha scatenato polemiche sui social. Da un lato c’è chi dice che si tratta di una buona mossa perché ridurrà l’enorme problema dell’abbandono degli animali. In Italia, secondo le organizzazioni animaliste, Ogni anno vengono abbandonati circa 50.000 cani e 80.000 gatti.

Altri sostengono che lo sconto dovrebbe essere concesso per qualcos'altro e non per l'adozione di animali. “Che dire delle persone che non sono amanti dei cani”, ha detto un utente su X.

